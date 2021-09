Bagnaia: Gemiste kansen laten eerste zege extra zoet smaken

Tijdens de spannende race op MotorLand Aragon wist Francesco Bagnaia een spervuur van aanvallen van Marc Marquez af te slaan. De meervoudig MotoGP-kampioen probeerde het op vrijwel ieder punt van het circuit, maar telkens wist de fabrieksrijder van Ducati te counteren. De constante druk van Marquez zorgde er echter wel voor dat Bagnaia het niet gemakkelijk had op weg naar zijn eerste zege in de MotoGP. “Het eerste wat ik dacht was ‘ah, het is klaar’. Het was een lange race doordat het pitbord de hele race zei ‘plus nul’ [naar Marquez], maar ook omdat het erg warm was en de banden iets sneller verval toonden”, vertelde de nieuwbakken winnaar na afloop van de race.

Bagnaia had eerder dit jaar al vaker de snelheid om zich in de strijd om de zeges te melden, maar telkens miste het laatste puzzelstukje. In Aragon was dat ontbrekende puzzelstukje er wel. “Alle keren dat ik competitief en snel was en een kans verloor op de overwinning, laten deze zege nog zoeter smaken. Ik denk dat iedereen tijd nodig heeft”, concludeert Bagnaia, die in zijn eerste twee MotoGP-seizoenen nog niet zo’n sterke indruk maakte als in 2021. “Dit jaar was ik snel, maar soms had ik niet de kans om te winnen. Iedere keer ontbrak er wel iets. Dit weekend hebben we denk ik perfect gewerkt, dus het wordt niet makkelijk om nog zo’n weekend neer te zetten. Het is namelijk ongelooflijk als je niets hoeft aan te passen aan de motor. Natuurlijk is het voor mij emotioneel om na twee jaar in de MotoGP nu bij een fabrieksteam te winnen.”

Zege verrassend na lastige races in 2020

Het contrast met de twee races die de MotoGP in 2020 reed op MotorLand Aragon kon niet groter zijn voor Bagnaia. Afgelopen jaar kon hij geen potten breken in de kwalificatie en sloot hij de enige race die hij finishte op de zeventiende positie af. Dit weekend scoorde de Italiaan al de pole-position, om daar op zondag dus een eerste MotoGP-zege aan toe te voegen. Dat grote verschil met een jaar geleden zorgt ervoor dat Bagnaia toch wel verrast is over het tempo dat hij kon laten zien.

“Ik zag dat Marquez me inhaalde op plekken waar ik sterk was bij het optrekken. Het was in het laatste deel van de race makkelijker om terug te kruisen met de achterband die minder grip had. In de laatste poging in bocht 12 remde ik al heel hard. Toen ik zag dat hij mij probeerde in te halen, wist ik zeker dat hij wijd zou gaan. Ik probeerde gewoon de best mogelijke lijnen te rijden in de laatste bochten”, zei Bagnaia over zijn strijd met Marquez. “Ik ben dus heel blij, ik verwachtte niet dat ik op dit circuit zo sterk zou zijn omdat ik hier vorig jaar veel moeite had. Vanaf VT1 heb ik de motor niet veranderd, alles was perfect. Het is ongelooflijk om nu te winnen, ik ben heel blij.”