Bagnaia slaat aanvallen Marquez af voor eerste zege in MotoGP

De Grand Prix van Aragon draaide al redelijk vroeg uit op een tweestrijd om de overwinning. Polesitter Bagnaia greep bij de start de leiding en kreeg meteen de goed gestarte Marquez achter zich aan, voor Jack Miller op de tweede fabrieksmotor van Ducati. De leider voerde het tempo in de eerste fase meteen op en uiteindelijk bleek dat de achtervolgende Marquez de enige was die kon volgen. Miller moest intussen lossen en zag de twee koplopers vanaf de achtste ronde meer en meer afstand nemen.

Ook WK-leider Fabio Quartararo moest toekijken hoe Bagnaia, een van zijn belangrijkste concurrenten in de titelstrijd, vooraan wegreed met Marquez. Zelf kon de Fransman zeker in de openingsfase geen vuist maken. Vertrokken vanaf de derde positie vond Quartararo zich na de eerste ronde terug op de zevende positie. Daarna kwamen ook Iker Lecuona en Brad Binder nog voorbij, waardoor hij na acht ronden op de negende plek reed. Op dat moment reed Aleix Espargaro achter Bagnaia, Marquez en Miller op P4, nadat hij in Silverstone de eerste podiumplaats van Aprilia pakte.

Halverwege de 23 ronden tellende race ging Miller in derde positie in de fout in de laatste bocht. Dat bracht Espargaro naar de derde plek, maar een ronde later gaf hij die plek alweer prijs aan Joan Mir. De Suzuki-rijder profiteerde ook van Millers fout en sloeg nog geen ronde later toe om de laatste podiumplaats in handen te nemen. Zijn achterstand op de twee koplopers bedroeg inmiddels al meer dan vier seconden en dus konden Bagnaia en Marquez samen gaan uitmaken wie de zege voor zich zou opeisen op MotorLand Aragon.

Marquez leek lang in te houden achter Bagnaia, maar met drie ronden te gaan zette de Spanjaard van Honda voor het eerst de aanval in. De aanval in de vijfde bocht was niet succesvol, maar bleek wel het startsein van een spervuur aan aanvallen. Bagnaia hield echter zijn hoofd koel, gaf Marquez de ruimte en wist iedere keer succesvol te counteren. Toen Marquez in de laatste ronde in bocht 12 wijd ging bij wat zijn laatste aanval bleek, kon Bagnaia een gaatje slaan. Die hield hij tot de finish vast, waardoor de Italiaan van Ducati zijn eerste zege in de MotoGP veilig wist te stellen. Marquez pakte een mooie tweede plaats, terwijl Mir de derde en laatste podiumplaats veilig wist te stellen. Espargaro eindigde op de vierde plek, gevolgd door Miller. Enea Bastianini klom in de slotfase knap op naar de zesde plek op de 2019-Ducati, gevolgd door Binder en de teleurstellende Quartararo. Jorge Martin viel in de slotfase nog terug naar P9, terwijl Takaaki Nakagami de top-tien voltooide.

Quartararo gaat na de MotoGP-race in Aragon nog altijd aan de leiding in de titelstrijd. Wel zag hij nieuwe nummer twee Bagnaia zijn achterstand verkleinen tot 53 punten. Mir is nu derde met een achterstand van 57 punten op Quartararo. Komend weekend staat de volgende ontmoeting van de MotoGP alweer op het programma. Dan wordt er geracet op Misano.

Uitslag MotoGP-race Grand Prix van Aragon