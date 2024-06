Martín baalt van Ducati-exit: "Pakte daarna beste kans die ik had"

Na de eerste vier jaar van zijn MotoGP-loopbaan te hebben doorgebracht bij Pramac Ducati, verhuist Jorge Martín in 2025 naar het fabrieksteam van Aprilia. Die keuze heeft hij gemaakt nadat het hem duidelijk werd dat het fabrieksteam van Ducati de voorkeur gaf aan de komst van Marc Márquez. Beide rijders zaten op de donderdag voor de TT van Assen samen met Francesco Bagnaia in de persconferentie op TT Circuit Assen, waar Martín tekst en uitleg gaf over zijn besluit om naar Aprilia te vertrekken. "Ik sprak na Montmeló met Ducati en alles leek redelijk duidelijk. Daarna wilde ik tijdens het weekend in Mugello niet over mijn toekomst praten, want ik wilde gefocust blijven. Op zondagavond zag ik ineens dat het niet duidelijk was, dus ik nam een beslissing", legt de Pramac-rijder uit.

Doordat hij in Mugello duidelijkheid wilde hebben over zijn toekomst, ging het van zondag op maandag heel snel. Zo belandde Martín uiteindelijk niet bij zijn eerste keuze, maar wel gaat zijn wens in vervulling om voor een fabrieksteam te racen. "Soms lopen dingen niet zoals je verwacht of zoals je hoopt, dus het was na Mugello zeker frustrerend. Na vier jaar proberen om in het fabrieksteam te komen, wist ik dat ik niet de beste oplossing was voor Ducati, maar dat het Marc was. Daarna pakte ik de beste kans die ik had", zegt Martín, die uitkijkt naar zijn overstap. "Ik denk dat ik de komende jaren veel blijer ga zijn en ook word ik fabrieksrijder. Dat was mijn droom, dus het voelt alsof ik naar een plek ga waar ze me echt willen en waar ze 100 procent voor me zullen geven."

De samenwerking tussen Ducati en Martín komt eind dit jaar na vier jaar dus ten einde. In die vier jaar heeft de Madrileen tot driemaal toe naast een zitje in het fabrieksteam gegrepen, maar dat weerhoudt hem er niet van om de rest van het seizoen alles te blijven geven. "Ik ben een Ducati-rijder en ik wil me echt professioneel opstellen om het jaar op de best mogelijke manier af te sluiten", stelt hij. Manager Albert Valera heeft al aangegeven dat Ducati zich op dezelfde manier opstelt, iets wat Martín zelf ook te horen heeft gekregen. "Ducati heeft mij al verteld dat ik hetzelfde materiaal krijg als ik de anderen, dus ik heb er vertrouwen in dat er geen problemen zijn en dat ik onder eerlijke omstandigheden met deze twee jongens kan strijden."

Márquez in zijn nopjes, Bagnaia kijkt uit naar uitdaging

De strijd om het tweede plekje bij Ducati is dus gewonnen door Márquez, die zodoende na één jaar alweer vertrekt bij Gresini Racing. De achtvoudig wereldkampioen, die zes van zijn titels in de MotoGP behaalde, is vanzelfsprekend erg blij dat Ducati hem heeft gekozen als de teamgenoot van regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. Het had volgens de 31-jarige rijder uit Cervera echter weinig gescheeld, of die overstap had nooit plaatsgevonden. "Een jaar geleden scheelde het hier [in Assen] weinig of ik had gezegd 'oké, dit is het einde van mijn loopbaan", verklaarde Márquez in de persconferentie. "Gelukkig kwam daarna de zomerstop, kon ik de batterijen en mijn lichaam opladen en vervolgens besloot ik een andere weg in te slaan."

Op de zondagavond van de Italiaanse Grand Prix kreeg Márquez vervolgens te horen dat hij de teamgenoot van Bagnaia zou worden. De tweevoudig MotoGP-kampioen had zelf geen inspraak in de beslissing over wie zijn teamgenoot zou worden, maar kijkt wel uit naar de uitdaging om naast Márquez te rijden. "Beide situaties zouden ongeveer hetzelfde zijn, want Jorge en Marc zijn allebei supersnel", vertelt Bagnaia. "Het is een nieuwe uitdaging, een nieuwe teamgenoot om te verslaan en het wordt zeker leuk. Marc is een heel slimme jongen en we zullen precies weten hoe hij zich aanpast aan het team en hoe we moeten werken om de situatie te verbeteren."