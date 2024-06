Aprilia profiteert van chaos bij Ducati en trekt Jorge Martín aan

Nadat Aleix Espargaró in de aanloop naar de Grand Prix van Catalonië aankondigde dat hij bezig is met zijn laatste MotoGP-seizoen, wist Aprilia dat het op zoek moest naar een nieuwe rijder voor 2025. Met name Enea Bastianini en Miguel Oliveira werden genoemd als kandidaten voor het zitje, maar de Italiaanse fabrikant heeft een konijn uit de hoge hoed getoverd door Jorge Martín aan te trekken. Dat bevestigde Aprilia maandagavond via een video op Instagram. De 25-jarige Madrileen komt over van Pramac Ducati, het team waarmee hij in 2021 debuteerde in de MotoGP en sindsdien altijd voor heeft geracet.

Martín stond de afgelopen jaren rechtstreeks onder contract bij Ducati, waar hij meermaals in beeld was als kandidaat voor het fabrieksteam. In 2022 moest hij echter toezien dat Enea Bastianini de voorkeur boven hem kreeg voor 2023, terwijl hij afgelopen jaar opnieuw naast promotie greep door de wereldtitel in de laatste race te moeten laten aan Francesco Bagnaia. Met zijn uitstekende seizoensstart in 2024 werd Martín ook een voorname kandidaat om in 2025 voor het fabrieksteam van Ducati te racen, al kreeg hij ditmaal concurrentie van Marc Márquez. Voor de Italiaanse GP kreeg Martín nog te horen dat hij naast Bagnaia plaats zou nemen, maar onder druk van Márquez kwam het merk uit Bologna terug op die beslissing.

De bevestiging van Martíns vertrek naar Aprilia zorgt ervoor dat het tweede plekje in het fabrieksteam van Ducati zo goed als zeker naar Márquez gaat, terwijl er bij Pramac een zitje vrijkomt. Het is nog onbekend hoe de formatie van Paolo Campinoti het vertrek van de huidige sterrijder gaat opvangen. Ook is het nog onbekend welke gevolgen de komst van Martín heeft voor de toekomst van Maverick Viñales, die momenteel een van de Aprilia-rijders is. De Spanjaard, die de GP van de Verenigde Staten op zijn naam schreef, ging recent nog in op uitlatingen van Aprilia-topman Massimo Rivola dat hij zijn contract verlengd zou hebben. Tijdens de testdag in Mugello herhaalde hij dat: "Ik weet nog niet of ik bij Aprilia blijf", zei Viñales, die constateerde dat de opvolger van Espargaró grote schoenen moet vullen. "Hij draagt het gewicht van de hele fabriek op zijn schouders en ik denk dat hij het geweldig heeft gedaan."