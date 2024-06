Motorsport.com meldde het maandag al, maar nu is het officieel: Marc Márquez heeft een tweejarig contract getekend bij het MotoGP-fabrieksteam van Ducati. De Italiaanse fabrikant bevestigt daarmee dat de Catalaan de voorkeur krijgt boven kampioenschapsleider Jorge Martín, die maandagavond bekendmaakte vanaf volgend seizoen voor Aprilia op de grid te staan. Márquez is bij het fabrieksteam de directe vervanger van Enea Bastianini, hij vertrekt aan het einde van het seizoen naar KTM.

Márquez is blij met de kans die hij van het team krijgt. "Vanaf het eerste moment dat ik op de Desmosedici GP heb ik daarvan genoten. Vanaf dat moment was het mijn doel om op dit pad door te gaan, te blijven groeien en naar het team van Francesco Bagnaia in het team te komen waar hij de afgelopen twee jaar wereldkampioen werd", vertelt de Spanjaard. "Ik ben blij dat ik deze stap zet en ben dankbaar voor het vertrouwen dat Ducati in mij heeft."

Teambaas Gigi Dall'Igna is verheugd met de komst van Márquez. "Het was geen makkelijke keuze om te maken, want we hadden veel sterke coureurs om uit te kiezen", begint de Italiaan, die Bastianini en Martín ziet vertrekken. "Onderaan de streep kozen we voor het onbetwiste talent van Marc Márquez. In een paar races tijd heeft hij zich perfect aangepast aan de Desmosedici GP en hij heeft de ambitie om continu te blijven groeien. We hebben straks in de pitbox twee coureurs die samen elf wereldtitels hebben. Het kunnen bouwen op hun ervaring is voor ons als team onbetaalbaar."

Márquez stapt zo voor het tweede achtereenvolgende seizoen over van het ene naar het andere team. De 32-jarige coureur verliet vorig jaar Honda om zijn geluk bij Gresini Ducati te beproeven. Op een machine van één jaar oud doet de zesvoudig MotoGP-kampioen mee om de titel, want de achterstand op koploper Martín is slechts 35 punten.

Het laat zien dat Ducati enorm veel waarde hecht aan het behouden van Márquez. Voor het MotoGP-weekend in Mugello stonden alle seinen op groen voor een fabriekszitje van Martín. Márquez zou ondergebracht worden bij Pramac, maar de Spanjaard zat daar niet op te wachten. De coureur schermde richting de teamleiding met de interesse van KTM en Aprilia, wat voor het management de reden was om de rijder vast te leggen. Volgens bronnen is de deal in Mugello rondgekomen, maar vanwege enkele juridische obstakels bleef de bekendmaking tijdens het weekend op Italiaanse bodem uit.

Van Honda naar Ducati

Sinds zijn entree in de MotoGP is Márquez uitgegroeid tot de absolute topper in de koningsklasse van de motorsport. In zijn debuutseizoen bij Honda pakte hij direct de titel, om dat tussen 2014 en 2019 nog vijf keer namens de Japanse fabrikant te doen. Na het behalen van het laatste kampioenschap ging het bergafwaarts. In het begin van 2020 ging hij hard onderuit tijdens de race in Jérez, waarbij hij zijn arm brak. Om het te herstellen moest hij vier keer geopereerd worden en moest hij het hele seizoen toekijken. Bij zijn terugkeer bij Honda was de RCV213V niet op snelheid en kon hij niet meer meedoen om de titel. In samenspraak met het management van het merk besloot Márquez om zijn doorlopende contract aan het einde van vorig jaar te ontbinden, waardoor hij de overstap naar Gresini kon maken.

Bij die renstal gaat het een stuk beter. In zes races stond de Spaanse rijder al drie keer op het podium, al is het nog niet gelukt om een overwinning te bemachtigen. Door die prestaties - en zijn marketingwaarde - zijn CEO Claudio Domenicali en teambaas Dall'Igna overtuigd geraakt en mag hij vanaf volgend jaar het op de fabrieksmachine laten zien.