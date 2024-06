Ook Bastianini vertrekt bij Ducati, stapt over naar KTM

De MotoGP-grid voor 2025 krijgt door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen steeds meer vorm. We weten inmiddels dat Marc Márquez deel gaat uitmaken van het Ducati-fabrieksteam. Dat betekent dat twee rijders die hoog op de kandidatenlijst van het merk stonden, op de markt kwamen: Jorge Martín en Enea Bastianini. Eerstgenoemde nam het heft in eigen hand en verkast naar Aprilia.

Bastianini stond eveneens hoog op de wensenlijst van Aprilia, evenals van Yamaha. Hij vervolgt zijn loopbaan echter bij een ander merk: KTM. De Pierer Mobility Group, dat zowel het KTM-fabrieksteam als Tech3 voorziet van de machines, is een andere weg ingeslagen voor wat betreft het aantrekken van nieuwe coureurs. Men kiest niet langer voor de grootste jonge talenten, maar zet nu in op gevestigde rijders zoals Enea Bastianini. Het team van Hervé Poncharal is niet langer de instap voor rookies uit de Moto2 zoals de afgelopen jaren het geval was.

De 26-jarige rijder uit Rimini begint in 2025 aan zijn vijfde seizoen in de topklasse van de motorsport. In totaal scoorde hij tot op heden 5 overwinningen, 24 podiums en 9 pole-positions. Zijn beste jaar tot nu toe was 2022, toen hij als derde eindigde in de WK-stand. Hij knokte lang met Francesco Bagnaia en Fabio Quartararo om de wereldtitel, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen voor zijn twee rivalen. Met dat sterke jaar verdiende Bastianini een plekje bij het Ducati-fabrieksteam. Daar voldeed hij slechts mondjesmaat aan de verwachtingen. De fabrikant uit Borgo Panigale vervangt hem volgend jaar door Marc Márquez. De officiële aankondiging van KTM wordt in de komende uren verwacht.

Volgens informatie van Motorsport.com wordt Bastianini een van de rijders van Tech3. Bij het fabrieksteam vormen Pedro Acosta en Brad Binder een team. Wie de teamgenoot wordt van Bastianini, is nog niet bekend. Momenteel staan Jack Miller en Augusto Fernández onder contract bij KTM, maar zij maken een lastig seizoen door. Het is nog niet duidelijk of zij aanblijven.