Pramac kiest nieuw avontuur en vertrekt na 20 jaar bij Ducati

Vanaf het MotoGP-seizoen 2025 moet Pramac Racing het satellietteam van Yamaha worden, zo heeft Motorsport.com vernomen. De beslissing is inmiddels genomen en de officiële aankondiging van de samenwerking tussen het Italiaanse team en de Japanse fabrikant wordt nog tijdens het raceweekend op TT Circuit Assen verwacht. Een enorme verrassing is de op handen zijnde deal tussen Pramac en Yamaha overigens niet, want de afgelopen maanden gingen al de nodige geruchten over deze mogelijkheid.

Door het besluit van Pramac komt er een einde aan een samenwerking van ruim twintig jaar met Ducati, die in 2004 begon na de overstap vanaf Yamaha. Sindsdien groeide de formatie van teambaas Paolo Campinoti uit tot het belangrijkste satellietteam van de fabrikant uit Bologna, waardoor de formatie de laatste jaren steevast beschikte over het allernieuwste materiaal. Ook voor 2025 en 2026 had Pramac de kans om met fabrieksmateriaal van Ducati door te gaan, al stelde de fabrikant wel een deadline voor het besluit over de verdere samenwerking.

Dat was tegen het zere been van Pramac, dat uiteindelijk dus de stekker uit de samenwerking trekt. Het volgt ook op de beslissing van Ducati om niet Jorge Martín over te hevelen naar het fabrieksteam, maar om Marc Márquez daar de kans te geven. Tegelijkertijd merkte Campinoti ook dat Ducati meer en meer interesse kreeg in VR46, tot het punt dat het merk overwoog om de fabrieksmotoren aan de renstal van Valentino Rossi te leveren. Dat leidde tot een conflict met de scheiding als gevolg.

Yamaha profiteert en heeft weer satellietteam

Yamaha maakt intussen dankbaar gebruik van de kansen die de scheiding van Ducati en Pramac biedt, want het merk gaat in zee met het team. Daardoor heeft Yamaha voor het eerst sinds 2022 weer een satellietteam in de MotoGP. De eerste keuze van Yamaha was eigenlijk VR46 gezien de link tussen de fabrikant en Rossi, die momenteel al ambassadeur van het bedrijf is. VR46 zei echter al snel nee en dus schakelde men naar plan B: Pramac.

Pramac leek aanvankelijk van plan om gewoon bij Ducati te blijven, maar de plannen veranderden rond de Italiaanse Grand Prix. Márquez weigerde daar een zitje bij het satellietteam, waardoor hij alsnog een plek in het fabrieksteam kreeg en Pramac zonder goed alternatief kwam te zitten, aangezien ook Martín zou vertrekken. Het gevolg is dat Pramac dus na twintig jaar vertrekt bij Ducati om het MotoGP-avontuur voort te zetten als satellietteam van Yamaha.

Dat Pramac het vertrek bij Ducati tijdens de TT van Assen gaat aankondigen, is geen verrassing. Het team heeft een deadline van 30 juni gekregen om straffeloos een besluit te nemen over een langere samenwerking en die datum is komende zondag. Eerst volgt dus een aankondiging van het vertrek bij Ducati, in een later stadium kondigt Yamaha aan dat het een overeenkomst heeft gesloten met Pramac. Naar verluidt gaat het om een meerjarige deal die in ieder geval tot en met 2026 loopt. Ook daarna is het de bedoeling dat Pramac bij Yamaha blijft als officieel partnerteam, wat inhoudt dat de formatie een gereduceerde prijs betaalt voor de motorfietsen, terwijl Yamaha zelf de salarissen van de rijders ophoest.