Morbidelli sluit overstap naar VR46 uit: “Blijf bij Petronas”

Sinds vorige maand duidelijk werd dat Valentino Rossi met een eigen team op de MotoGP-grid verschijnt, is er veel gesproken over de motoren waar verschillende satellietteams vanaf volgend jaar mee rijden. Petronas SRT heeft een aflopend contract met Yamaha. Er werd begin dit jaar al flink onderhandeld over een nieuwe deal, maar VR46 heeft zich de afgelopen weken ook in die gesprekken gemengd. Suzuki was ook een optie voor het team van de negenvoudig wereldkampioen, maar dat merk ziet af van de komst van een satellietteam en blijft met twee machines actief. VR46 heeft daardoor nog keuze uit twee merken: Yamaha en Ducati.

“We spreken met Yamaha en Ducati en in de komende zeven tot tien dagen zal duidelijk zijn hoe het gaat”, zei Rossi donderdag. Gaat Rossi in zee met Ducati, dan blijven de Yamaha’s voor het Sepang Racing Team. Andersom zou ook nog kunnen als VR46 in zee gaat met Yamaha. Dan krijgt SRT waarschijnlijk twee Ducati’s. Morbidelli zit net als iedereen in de wachtkamer als het gaat om de motoren voor volgend jaar. “Ik weet niet met welke motor ik volgend jaar ga rijden, maar ik weet dat ik in 2022 bij Petronas in dienst ben”, bevestigde de 26-jarige rijder in gesprek met deze site. “Ik probeer te beslissen over mijn eigen toekomst, maar dat is nog niet zo gemakkelijk.”

"Wilde beter presteren"

Morbidelli was vorig jaar de meest constante Yamaha-rijder op de grid. Het leverde hem een tweede plaats in het eindklassement op, bovendien pakte hij drie overwinningen. Dit jaar staat de Italiaan er echter minder goed voor, te meer omdat hij nog altijd op de 2019-versie van de Yamaha M1 rijdt. “Ik had gehoopt dat ik in het eerste deel van dit seizoen beter zou presteren, mijn intentie was om door te gaan waar ik vorig jaar gestopt was. Maar in Qatar wist ik al dat het niet zo makkelijk zou worden.”

Morbidelli staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap. VR46 zet volgend jaar de motoren – welk merk het ook wordt – hoogstwaarschijnlijk in voor Luca Marini en Marco Bezzecchi.