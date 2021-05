MotoGP Tech: Waarom KTM zo sterk is in Mugello

KTM kwam er dit jaar tot nu toe niet echt aan te pas. Brad Binder scoorde in het eerste kwart van dit seizoen de enige top-vijf op een droge baan. Danilo Petrucci, een uitzonderlijk goede regenrijder, claimde de andere op de natte baan in Le Mans. Verder liep het niet heel lekker voor het merk dat vorig jaar drie races won in de MotoGP. Dat had te maken met de banden. Net als de Honda heeft de KTM RC16 een hardere compound nodig om voldoende feedback te geven aan de rijder. De zachtere compounds – die Michelin maar al te graag meebrengt – voelen als kauwgom voor de rijders van het Oostenrijkse merk en zorgen voor een gebrek aan vertrouwen.

Niet alleen heeft KTM in Mugello twee compounds (medium en hard) die in racetrim redelijk werken, ook heeft het merk een aantal nieuwigheden geïntroduceerd. Een nieuw frame is van die veranderingen wel het belangrijkste. Dat nieuwe frame werd tijdens de post-race test in Jerez al getest. Het was het resultaat van de frustrerende eerste fase van het seizoen en het harde werk van de engineers, zo verklaarde Brad Binder (vijfde) vrijdagmiddag na de trainingen. “Het is volgens mij wel duidelijk dat het niet alleen de rijders zijn die niet graag achteraan rijden, de mensen bij KTM willen ook het liefst vooraan meedoen. Ze hebben keihard gewerkt om ons te helpen. Normaal gesproken is het goed als ze met nieuwe onderdelen komen en dat was vandaag ook het geval.”

Miguel Oliveira reed eerder deze maand tijdens de Jerez-test al met het nieuwe frame.

Wat doet dat nieuwe chassis dan precies zo goed? “We zijn iets meer gefocust op het uitkomen van de bocht, daar hadden we iets meer stabiliteit en meer druk nodig”, merkte Miguel Oliveira (zesde) vrijdag op. “Het doel was om de motor zodanig te verbeteren dat we eerder konden accelereren bij het uitkomen van de bochten”, valt Binder hem bij. “Het chassis helpt daar wel een beetje bij, we kunnen iets beter rijden bij het uitkomen van de bochten.” En het probleem met de voorkant en de voorbanden dan? Ook daar lijkt KTM een stap gezet te hebben met het nieuwe frame, stelt Binder: “Ik heb iets meer gevoel met de voorkant, dat helpt altijd als het lastig is. Ik heb een goed idee waar we aan moeten werken, dat is positief. Het is allemaal nog vrij nieuw, dus er zit nog wel wat rek in.”

Beide coureurs zijn in ieder geval van plan dit weekend door te gaan met het nieuwe frame dat KTM geleverd heeft. Danilo Petrucci (Tech3) heeft over dat frame nog geen beschikking. Ook rijdt hij nog met de brandstof van Elf terwijl Binder en Oliveira dit weekend voor het eerst uitkomen met de nieuwe racebrandstof van ETS. Zonder dat de coureurs ernaar gevraagd werden, gaven ze vrijdag aan dat de nieuwe brandstof wel degelijk helpt. “De nieuwe brandstof die we hebben geeft iets meer topsnelheid”, sluit Oliveira af.

Yamaha test nieuw holeshotapparaat, Suzuki tweakt elektronica

Net als KTM hebben ook de andere merken niet stilgezeten in de afgelopen weken. Alex Rins eindigde vrijdag met zijn Suzuki op de tweede plaats, hij sprak na afloop van een ‘geheime verbetering’. Gevraagd of het om de elektronica van de GSX-RR ging, reageerde hij verontwaardigd: “Wie heeft gezegd dat het om de elektronica gaat? Nee, het werkt vrij aardig. We zijn op dat vlak wel iets beter geworden, ook als we het vergelijken met wat we hier twee jaar geleden deden. Zeker bij het beperken van wheelies is dat wel belangrijk. Daar verloren we twee jaar geleden nogal wat, nu lijkt het beter te zijn.” Ten opzichte van 2019 was Rins vandaag al 3 kilometer per uur sneller. Daarmee kwam hij op 352,9 kilometer per uur, helemaal niet slecht ten opzichte van Michele Pirro’s 357,6 kilometer per uur. Die topsnelheid kan Rins bovendien helpen als het zondag aankomt op een groepsrace, hetgeen vaak het geval is in Mugello.

Verbeterde elektronica moet Alex Rins in Mugello aan succes helpen.

Het holeshotapparaat is al bijna twee jaar onderwerp van gesprek in de MotoGP en ook bij Yamaha heeft men nu – op aandringen van Fabio Quartararo – doorgepakt. Naast een mechanisme om de achterkant van de machine bij de start te laten zakken, heeft Yamaha haar vier rijders (naast de fabrieksrijders ook Valentino Rossi en Franco Morbidelli) nu ook een systeem gegeven waarmee de voorkant van de machine lager staat bij de start. Vrijdag konden ze het in Mugello voor het eerst proberen. “Ik ben heel blij omdat ik vanaf Qatar 1 al steeds pole-position of een andere mooie prestatie lever in de kwalificatie, maar bij de start verloren we steeds”, zei Quartararo. Ik heb de Japanse engineers gepusht om er iets aan te doen, het [holeshotapparaat] is gewoon heel erg belangrijk. Nu hebben we geen excuses meer. Natuurlijk is het nog vrij nieuw en moet het nog verder ontwikkeld worden, maar ik zie al verbetering.”

Wat betreft de starts is Maverick Viñales het echte zorgenkind bij Yamaha. Hij was enthousiast over het nieuwe systeem, maar wacht zondag af om een definitief oordeel te vellen: “We zullen het zondag zien, maar nu ik het alleen getest heb voelt het al een stuk beter. Het is een grote stap. Maar zondag staan we met alle motoren op de grid, dan heeft iedereen het. Het tweede deel van de acceleratie is een stuk beter, we zijn echt sneller.”

Teamgenoten Maverick Viñales en Fabio Quartararo zij-aan-zij richting San Donato.