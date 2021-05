Rossi in de problemen: “We moeten aan de bak”

Tijdens de recente test in Jerez boekte Rossi progressie met de afstelling van zijn Yamaha M1. Dat was in Le Mans op de droge baan ook wel zichtbaar, maar in Mugello liep het vrijdag voor geen meter. De coureur stond in beide sessies in de achterhoede en was anderhalve seconde langzamer dan Ducati-coureur en dagsnelste Pecco Bagnaia. Daarnaast vloog Rossi nog twee keer van de baan bij het remmen voor San Donato, de eerste bocht na het ultrasnelle rechte stuk.

“Het was een lastige dag voor mij, zeker in de middag omdat we op de harde banden begonnen. Dat was niet de beste keuze, ik had niet genoeg grip”, vertelde Rossi. “Aan het eind heb ik nog een paar ronden op de zachte band gereden en dat was beter, maar mijn positie bleef slecht. Het gevoel is niet goed. Ik zit in de penarie met het remmen, het stoppen van de motor is een probleem en ook het stuurwerk gaat moeizaam. Juist dat is hier heel belangrijk, we moeten aan de bak om te zorgen dat we die snelheid zaterdag wel hebben. Het remmen voor de eerste bocht is een kritiek punt op dit circuit, voor mij is het heel lastig om de motor daar voldoende af te remmen. Vooral aan het begin van de remzone is het een probleem. Met andere woorden: we moeten werken aan de balans van de motor, maar ook aan de motorrem.”

Yamaha introduceerde vrijdag voor alle vier de motoren een holeshotapparaat aan de voorkant van de machine. Ook Rossi kwam ermee in actie. “Ik heb het geprobeerd en het voelt beter, het is een goede stap”, aldus Rossi. “We moeten er nog aan werken omdat er nog wat problemen zijn, maar hopelijk kunnen we het snel gebruiken.”

De zevenvoudig Mugello-winnaar zei donderdag dat er een “hele belangrijke” fase aanbreekt waarin een beslissing zal vallen over zijn MotoGP-toekomst.