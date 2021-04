Er kwam een dikke rookpluim uit de achterkant van de Yamaha M1 en de coureur werd door de wedstrijdleiding gemaand naar binnen te komen. Met de tweede machine ging de Italiaan er vervolgens weer op uit, maar ook dat ging niet lang goed. Ook uit deze machine verscheen witte rook. Het deed denken aan de motorproblemen waar Yamaha vorig jaar mee te maken had tijdens de races in Jerez, met het verschil dat de machines zichzelf toen meteen uitschakelden.

De collega’s van Motorsport.com Spanje hebben vernomen dat het probleem zit in een olieleiding. Er zou geen mechanisch probleem spelen bij de beide blokken, maar in een van de systemen komt er wat olie vrij waardoor er witte rook ontstaat. Yamaha heeft besloten om een van de problematische blokken voor onderzoek uit de machine te halen. Morbidelli zal daardoor tijdens de training van vrijdagavond al gebruik moeten maken van zijn derde blok. Naar verluidt kan het onderzoek van buitenaf uitgevoerd worden met kleine camera’s en het gebruik van vloeistoffen. Dat wijst erop dat Morbidelli dit exemplaar nog niet meteen moet missen uit zijn allocatie.

In totaal hebben MotoGP-coureurs dit seizoen zeven motorblokken tot hun beschikking. Monteurs plaatsen voor de vrijdagavondsessie, die om 19.00 uur Nederlandse tijd begint, in ieder geval een nieuw blok in de M1 van Morbidelli. De Italiaan kent een bijzonder moeizame start van het seizoen. Vorige week reed hij de hele wedstrijd met een geactiveerd holeshotapparaat. Daardoor eindigde hij in de achterhoede.

Motorische problemen zijn zoals gezegd niet nieuw voor Yamaha. Vorig jaar werd het merk geteisterd door betrouwbaarheidsproblemen waardoor coureurs vroegtijdig blokken moesten gebruiken en aan het eind van het seizoen gelimiteerd waren. Maverick Viñales moest zelfs een extra blok gebruiken en kreeg daarom een forse straf. De onregelmatigheid met de krachtbronnen leverde Yamaha bovendien een straf op. De fabrikant moest constructeurspunten inleveren.