Espargaro snelste in eerste training GP van Doha

Na maar liefst acht dagen geplande actie op het circuit van Losail kennen de MotoGP-coureurs de omloop als hun broekzak. Niet iedereen stond er om te springen nog een weekend in Qatar door te brengen, maar dat is nu eenmaal het gevolg van de coronakalender. Wie ook al vroeg in de sessie baalde was Franco Morbidelli. Zo’n tien minuten na de start van VT1 kwam er een flinke rookpluim uit de achterkant van de M1. Morbidelli kreeg de zwarte vlag met oranje bol (ook wel Meatball-vlag genoemd) en moest van de baan af. Het probleem had te maken met de uitlaat, zo leek het vanaf de buitenkant.

Na enige tijd was het probleem opgelost en kwam Morbidelli weer naar buiten. Hij reed even daarna een 1.55.125 waarmee hij naar P1 ging. Een ronde later wilde hij weer een snelle tijd rijden, maar begon de machine weer te roken. Andermaal kreeg Morbidelli een melding van een mechanisch probleem en opnieuw keerde hij via het middenterrein terug naar de pits. De snelste tijd van Morbidelli zou aan het eind van de sessie overigens niet overeind blijven.

Een viertal coureurs dook in de slotfase onder de tijd van Morbidelli. Van hen was Aprilia-coureur Aleix Espargaro de snelste. Hij klokte een 1.54.779 in zijn voorlaatste ronde. Alex Rins schoof in de slotfase op naar de tweede plaats, net voor Maverick Viñales. De Spanjaard was minder dan een tiende langzamer dan Espargaro. Pramac Ducati-rookie Jorge Martin was de snelste van het Italiaanse merk. Martin eindigde op een kwart tel van Espargaro. Morbidelli’s tijd was goed genoeg voor de vijfde plaats, maar de problemen zorgden voor weinig tevreden gezichten in de Petronas-box.

Danilo Petrucci klaagde na zijn crash in de Grand Prix van vorige week over schouderpijn, maar maakte vrijdag een aardige indruk in VT1. Hij was de beste KTM-rijder op de zesde plaats. De Italiaan stond net voor Fabio Quartararo en Joan Mir. Stefan Bradl was de snelste Honda-rijder van het veld, hij werd negende. Takaaki Nakagami maakte de top-tien compleet.

Pol Espargaro eindigde net achter Luca Marini als elfde, Alex Marquez werd dertiende voor Enea Bastianini. De KTM-fabrieksrijders Miguel Oliveira en Brad Binder werden vijftiende en zestiende, Valentino Rossi sloot aan op de zeventiende plaats. Jack Miller sprak vorige week al uit dat hij nog weinig goesting had om in de middaguren op de baan te gaan, de crashes van de Qatar GP hadden zijn vertrouwen toch wel een knauw gegeven. Miller werd achttiende voor Iker Lecuona en teamgenoot Francesco Bagnaia.

Johann Zarco bakte er vrijdagmiddag bijzonder weinig van. Al vroeg in de sessie ging de Fransman onderuit met zijn nieuwe GP21. Zarco reed een totaal van negen rondjes, maar deed verder geen poging om verder naar voren te komen. Echt zin had dat ook niet, de echte sessies die meetellen voor de rangen en standen vinden in de avonduren plaats.

De tweede training begint vrijdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Doha