Marquez maakt zich zorgen over kwalificatie met Honda-machine

In zijn debuutseizoen was Marquez niet heel sterk in de kwalificaties, slechts twee keer wist hij op zaterdagmiddag door te stoten tot de top-twaalf. De rijders vinden het lastig om de potentie van de Honda in de korte runs te benutten, al verklaarde Marquez voor de start van het seizoen dat hij op dat vlak een stap vooruit had gezet. In de kwalificatie voor de GP van Qatar kwam hij echter niet verder dan de zestiende plaats. Tijdens de race crashte hij vervolgens. De Spanjaard denkt dat er nog marge is om op nieuwe banden beter te worden.

“Vorig jaar was het best lastig”, zei Marquez over de kwalificatie van Honda. “Met een aantal elektronische verbeteringen is het dit jaar iets makkelijker om een goede snelle ronde te rijden. Nou ja, het is niet makkelijker, maar we missen minder. Het is nu twee tienden en vorig jaar waren we bijna een seconde te langzaam. De Honda is niet de makkelijkste motor in kwalificatiemodus, maar ik moet er ook voor zorgen dat ik met de nieuwe band een stap maak. In het verleden, in de Moto2, was ik juist goed in de kwalificaties. Ik maak me er nu wel zorgen over omdat de kwalificatie zo belangrijk is. Maar naarmate de tijd vordert zal ik het wel onder de knie krijgen. Ik hoop dat het niet te lang duurt.”

Espargaro vindt kwalificatie 'punt van zorg'

Ook Pol Espargaro, de vervanger van Marquez bij het fabrieksteam van Honda, maakt zich zorgen over de kwalificaties. De Spanjaard eindigde afgelopen weekend bij zijn debuut op de twaalfde plaats op zaterdagavond. De startpositie voor de race betekende voor Espargaro dat hij een groot deel van de race bezig was met het inhalen. Uiteindelijk kwam hij tot de achtste plaats, in feite geen slechte start van zijn Honda-loopbaan.

“Daar maak ik me het meeste zorgen over”, reageerde Espargaro op een vraag over de kwalificatie. “Als we een blik werpen op de tijden sta ik heel dicht bij Maverick wat betreft het tempo in de race, dat is eigenlijk nog beter dan ik vooraf had gedacht. Maar in de kwalificatie staan we echt op een straatlengte achterstand. Maar met de Ducati is het juist andersom. Kijk naar Jack Miller op zaterdag en waar hij zondag in de race eindigde (als vijfde gestart, als twaalfde gefinisht) en Valentino Rossi (gestart als vierde, gefinisht op P12). Het is voor mij een prioriteit om meer uit de zaterdag te halen.”

Ondanks het punt van zorg wil Espargaro er nog geen verregaande conclusies aan verbinden. De Spanjaard had ook wel een verklaring voor zijn prestaties op vrijdag. “Ik kan min of meer verklaren wat er gebeurde. Ik heb zeven dagen in Losail kunnen rijden, maar hoe vaak hebben we een kwalificatierun gedaan? Voor zaterdag heb ik dat twaalf keer gedaan. Dat is eigenlijk niets. Dat is ook waarom ik op dit moment aan het analyseren ben hoe we op zaterdag beter kunnen presteren. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen, wordt het een stuk makkelijker om op zondag te presteren. Dan kunnen we voor mooie dingen vechten.”