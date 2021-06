Viñales begon het seizoen met een veelbelovende overwinning, maar zakte daarna steeds dieper en dieper. Tijdens de Grand Prix van Duitsland bereikte hij een nieuw dieptepunt toen hij zich als 21ste kwalificeerde voor de race en vervolgens op de laatste plaats eindigde in de race. Viñales verklaarde dat hij zich niet gerespecteerd voelt bij Yamaha en stelt dat hij verplicht met de afstelling van Quartararo moet rijden.

De WK-leider is verbaasd over de problemen van Viñales, maar gaf eerlijk toe vooral met zichzelf bezig te zijn. “Het is lastig daar een antwoord op te geven omdat ik vooral bezig ben met mijn eigen werk”, vertelde Quartararo in gesprek met Motorsport.com. “Eerlijk gezegd kijk ik heel weinig naar wat er aan de andere kant van de pitbox gebeurt. Ik ben op dit moment zo tevreden, heb veel vertrouwen en snelheid dat ik niet naar anderen hoef te kijken. Maar normaal kijk je inderdaad naar je teamgenoot, dat is je eerste concurrent. Hij heeft het soms lastig, in Italië en Duitsland. Dat is een beetje vreemd, maar ik denk dat hij hier in Assen sterk kan zijn. Dit is een van zijn favoriete circuits, hij moet er gewoon voor zorgen dat hij de moeilijke momenten kan vermijden. De motor was volgens mij op de Sachsenring niet in staat om te winnen, maar de laatste plaats was het ook niet. Dat soort momenten… ik had het daar vorig jaar ook lastig mee. Ik was ontevreden wanneer ik twaalfde of veertiende eindigde, of wanneer ik ten val kwam. Ik ging altijd op de limiet. Maar het is wel belangrijk om in elke race voor het punt te vechten, dan moet je ook voor drie, vier of vijf punten kunnen vechten. In 2013 won ik het Spaanse kampioenschap met een punt verschil. Maar ik heb geen idee welke problemen hij op dit moment heeft.”

Mentaliteit

Quartararo denkt dat er op mentaal vlak veel te winnen is voor coureurs. Zelf werkte de Fransman afgelopen jaar met een sportpsycholoog die hem hielp om de rust te bewaren op moeilijke momenten. “Het mentale aspect is binnen een team een van de belangrijkste zaken, zelfs als je de beste motor van het kampioenschap hebt”, vervolgde Quartararo. “Als er maar iemand is die een zaadje in je hoofd plant dat de motor niet goed genoeg is of niet werkt, dan ga je niet snel genoeg. Soms heb je niet eens de beste motor, maar kun je op wilskracht voor de overwinning vechten als je tegen jezelf zegt dat je voor de overwinning kunt vechten. Het gaat erom dat je in jezelf gelooft en er altijd voor gaat. Dat heb ik vorig jaar geleerd en dat is heel belangrijk.”

Als Viñales op dat vlak beter kan worden, rekent Quartararo hem nog altijd tot een van de toprijders op de grid. “Maverick is wat mij betreft een van de beste rijders in het kampioenschap. Hij is ontzettend moeilijk te verslaan als hij snel is. Ik kan me herinneren dat hij aan het begin van 2017 de eerste twee races won en daarna Le mans. Hij is ontzettend snel, maar soms ook heel wisselvallig. Maar ik vind hem zeker een van de snelste coureurs op de baan.”