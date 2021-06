Door de bewolking boven het TT Circuit werd er aandachtig naar de regenradar gekeken op het moment dat de tweede vrije training voor de TT van Assen van start ging. Kort voor de start van de sessie regende het ook al lichtjes tijdens de Moto3-training. Het bleef aanvankelijk droog in de eerste fase van de training. Wel zagen rijders direct hun kans schoon om met nieuw rubber de baan op te gaan en een poging te doen om een snelle tijd te rijden.

Wederom zette Maverick Viñales de toon aan het begin van de sessie, al kon die tijd nog niet tippen aan wat hij eerder op de dag reed. De problemen voor Marc Marquez waren groter. De Spanjaard was bezig aan zijn vijfde ronde van de sessie toen bij het ingaan van Duikersloot de controle over achterkant van de machine verloor. Marquez werd van zijn machine gelanceerd en kwam met een noodgang in de grindbak terecht. Aangeslagen bleef de Spanjaard in de grindbak zitten, maar hij kon zelfstandig terugkeren naar de pitbox. Fysiek leek de coureur niet veel overgehouden te hebben aan zijn val.

Kort daarna ging ook Pol Espargaro onderuit, maar dan op een veel lagere snelheid. Espargaro verloor de voorkant bij het uitkomen van de Strubben. Hij was oké. Kort daarna kwam de regen daadwerkelijk naar beneden op het TT Circuit. Voor alle coureurs was dat het teken om de motor naar de pits te brengen. De regen zette door waardoor het uitgesloten was dat de algemene ranglijst nog zou veranderen. In de laatste tien minuten zouden de meeste rijders nog met regenbanden op de baan komen, maar dat was uiteraard niet om nog een snelle tijd te rijden.

Maverick Viñales stond daardoor weer aan kop aan het eind van de tweede vrije training, voor Miguel Oliveira en Fabio Quartararo. Marquez eindigde ondanks zijn crash op de vierde plaats met wereldkampioen Joan Mir op P5. Johann Zarco werd zesde voor Alex Rins en Jack Miller. Aleix Espargaro sloot de sessie af op de negende plaats met zijn jongere broer Pol Espargaro op de tiende plaats.

Ook voor zaterdag wordt er regen voorspeld. De derde vrije training op het TT Circuit begint dan om 9.55 uur.

Uitslag tweede vrije training MotoGP TT van Assen