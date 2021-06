Gaat Rossi bij VR46 racen? "Dat wordt heel moeilijk"

Donderdag werd bekend dat het VR46-team volgend jaar met twee Ducati’s aan de start komt in de MotoGP-klasse. Luca Marini is naar verwachting de eerste coureur voor het team, Marco Bezzecchi lijkt de grootste kanshebber voor het tweede zitje. Prins Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Al Saud van Saudi-Arabië, hoofdsponsor van het VR46-project, gaf in het persbericht aan dat hij “het geweldig zou vinden als Rossi nog een paar jaar in zijn eigen team gaat racen met Luca Marini”. Voor Rossi kwam het als een verrassing dat de prins dit verklaarde in het persbericht. Uiteraard werd de coureur gevraagd of hij het zag zitten om er nog een jaar aan vast te plakken.

“Ik heb nog niets besloten omdat ik er tijdens de zomerstop goed over na wil denken”, zei Rossi over zijn MotoGP-toekomst. “Ik moet ook nog met Yamaha en het team [SRT] praten. We willen beter scoren en het moet simpelweg beter. De start van het seizoen was wat dat betreft niet geweldig en ik denk dat het moeilijk gaat worden om volgend jaar ook te rijden. De prins pusht me inderdaad om volgend jaar met m’n eigen team op de Ducati te racen, maar op dit moment lijkt me dat heel lastig.”

Relatie Yamaha en Rossi op scherp gezet: Waarom het afscheid van Rossi grote invloed heeft op Yamaha

Hij vervolgde: “Ik heb er met de prins over gesproken en hij wil graag dat ik volgend jaar ga racen. Ik had niet verwacht dat hij het in het persbericht zou melden. Ik weet dat hij mijn broer en mij graag op de motor ziet, maar ik denk dat het heel lastig wordt om te racen. Niet alleen met de Ducati in m’n eigen team, maar ook over het algemeen.”

Ducati goed voor ontwikkeling Italiaans talent

VR46 sprak voor het eigen MotoGP-team met Ducati, Yamaha, Suzuki en Aprilia over het leveren van motoren. Uiteindelijk viel de keuze op Ducati. “We hebben met veel merken gesproken, maar in dit soort situaties zijn er veel dingen waar je rekening mee moet houden. Je moet denken aan de prijs van de motor, maar ook de ondersteuning speelt mee. Uiteindelijk hebben we het meeste gesproken met Yamaha en Ducati. De keuze viel op Ducati, vooral omdat we een goede band hebben met [sportief directeur] Paolo Ciabatti van Ducati en [algemeen manager] Gigi Dall’Igna. Zij gaat ons goede motoren leveren, die zijn altijd competitief. Uiteindelijk hebben we meer zaken die we met Ducati kunnen delen, vooral bij het ontwikkelen van Italiaanse coureurs. Dat was uiteindelijk de belangrijkste reden.”

Rossi verklaarde dat zijn hart altijd bij Yamaha zal liggen, maar kon geen uitspraken doen over zijn ambassadeursrol bij Yamaha nu zijn team in zee gaat met Ducati.