Bagnaia verpulvert ronderecord in derde training Emilia-Romagna GP

Enkele opvallende zaken voor aanvang van de derde vrije training. Het racepak van Andrea Dovizioso was veranderd. In plaats van zijn bijnaam 'Undaunted' stond er nu 'Unemployed' op de achterkant van het pak, duidend op het feit dat hij na dit seizoen nog geen nieuwe werkplek heeft. Maverick Viñales kondigde vrijdag aan dat hij het over een andere boeg zou gooien nadat er nog geen oplossing was voor zijn gripproblemen, de coureur maakte zaterdagochtend echter een gefrustreerde indruk. Het lijk erop dat de Spanjaard nog geen licht aan het eind van de tunnel ziet.

Aangezien er in de beslissende fase van de derde vrije training - de sessie waarin coureurs hun plek voor Q2 veilig kunnen stellen - meermaals met gele vlaggen gezwaaid werd in de slotfase, begonnen coureurs er op het circuit van Misano vroeg aan. Bagnaia deed dat als beste met en 1.31.127, een tijd waarmee hij het polerecord van Viñales alweer uit de boeken reed. Bagnaia was daarna weer rap onderweg, maar hij crashte in de volgende vliegende ronde. De Italiaan gleed in bocht 6 onderuit en moest door marshals geholpen worden om in veiligheid te komen. Bagnaia kampt immers nog altijd met de gevolgen van een scheenbeenbreuk, die hij opliep in Brno.

Viñales heeft zijn problemen met het racetempo van de Yamaha nog altijd niet opgelost, maar in de rappe rondjes is de Spanjaard nog altijd bijzonder sterk. Viñales noteerde een 1.31.185, ook onder zijn eigen ronderecord van vorige week. Het was genoeg voor de tweede plaats. Fabio Quartararo werd derde voor Franco Morbidelli en Suzuki-rijder Joan Mir. Valentino Rossi kwam tot de zesde plaats in de sessie en plaatste zich zodoende voor Q2, Danilo Petrucci werd zevende voor Takaaki Nakagami.

Jack Miller eindigde op de negende plaats, hij crashte in de openingsfase van de training. Een 1.31.760 was niet genoeg om door te stoten tot Q2, de derde man uit de WK-stand moet later vandaag ook in Q1 verschijnen. Johann Zarco maakte de top-tien compleet. Brad Binder eindigde als elfde, maar zijn snelle tijd van de vrijdagtrainingen was genoeg voor een plek in Q2. Datzelfde gold voor Pol Espargaro, maar de Red Bull KTM-coureur ging in de slotfase van de sessie opnieuw onderuit.

Andrea Dovizioso plaatste zich daardoor niet voor Q2, zijn 1.31.894 was niet genoeg. De WK-leider moet zaterdagmiddag in Q1 aan de start komen. Miguel Oliveira crashte ook in de slotfase van de sessie, hij was aangeslagen na een zware schuiver in bocht 15.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna - Vrije training 3