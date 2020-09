Viñales stormt in Misano naar derde pole-position van het seizoen

Na een sensationeel ronderecord in de derde vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna was de kans op weer een nieuw record reëel tijdens de kwalificatie voor de tweede race in Misano. De kwalificatie werd een week geleden gedomineerd door de Yamaha's, maar Ducati-rijder Francesco Bagnaia toonde zijn potentie gedurende het weekend. Er lag met andere woorden wederom een zeer interessante kwalificatie in het verschiet.

Kwalificatie 1

Het is in 2020 geen uitzondering meer dat de grote namen in Q1 moeten verschijnen om uiteindelijk tot een goede startpositie voor de race te komen. Zaterdag was Andrea Dovizioso een van de 'gelukkigen', de WK-leider wist in de eerste drie sessies geen tijd te rijden die goed genoeg was voor een top-tien notering. Ook Alex Rins, Miguel Oliveira en Jack Miller kwamen in deze sessie in actie. Na de eerste run was het echter de naam van een jongeling die aan kop stond: Iker Lecuona. De KTM Tech 3-rijder reed een 1.31.715 in zijn eerste run. Hij was daarmee iets sneller dan Andrea Dovizioso.

De tweede run moest echter de doorslag brengen en vanzelfsprekend waren er meer mannen die nog aanspraak wilden maken op de eerste twee plekken. Jack Miller was de eerste, hij noteerde een 1.31.559 waarmee hij opstoomde naar de eerste plek. Die tijd bleef staan, de Australiër was zeker van een plek in Q2. Daarachter was het echter nog interessant. Johann Zarco crashte in bocht 14, maar kon zijn machine aan de praat krijgen en vervolgde zijn snelle ronde. Hij begon - net als Dovizioso en Lecuona - nog aan een snelle laatste ronde. Dovizioso verbeterde zich naar een 1.31.612 terwijl Lecuona in de laatste sector een klein beetje liet liggen en daardoor genoegen moest nemen met de derde plaats. Zarco perste er ook nog een knappe ronde uit maar bleef steken op de vierde plaats. Miguel Oliveira werd vijfde voor Aleix Espargaro en Alex Marquez. Alex Rins kwam niet verder dan een achttiende plaats, Bradley Smith en Tito Rabat sloten de rij.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Met Miller en Dovizioso was het veld compleet voor een spectaculaire Q2, waar de coureurs opnieuw op jacht konden naar een ronderecord. In de eerste run kwamen coureurs nog niet in de buurt van de 1.31.1 van Bagnaia eerder op de dag. De hoofdrolspeler zelf deed dat nog het beste. Na de eerste run had hij een 1.31.313, maar Maverick Viñales deed een tweestopper tijdens de kwalificatie en verbeterde zich in de tweede van drie runs. Viñales klokte met een sensationele eerste sector een 1.31.268 en dat was goed voor de voorlopige pole-position. Quartararo was ook goed onderweg, maar hij maakte een foutje in de laatste bocht en kwam niet verder dan de derde plaats.

Voor de laatste run was Bagnaia de persoon om te volgen. Valentino Rossi en Bagnaia's teamgenoot Miller waren daarvan op de hoogte, zij haakten hun karretje aan bij de jonge Italiaan. Rossi verbeterde zich in de eerste ronde naar de vijfde plaats. Bagnaia was de juiste keuze, hij was in de ultieme ronde onderweg naar de snelste tijd. In de laatste bocht ging het echter mis toen hij even buiten de baan kwam. Een 1.30.973 was ruim genoeg voor pole-position, maar die tijd werd dus geschrapt.

Miller profiteerde en schoof op naar de eerste plaats, maar Viñales was nog bezig aan zijn laatste ronde. De Yamaha-man vloog in de laatste ronde naar een nieuw ronderecord: 1.31.077 is de snelste ronde ooit op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Het is zijn derde pole-position in de laatste vier races, maar voor de Yamaha-man is het zaak nu eens om te zetten in een resultaat op zondag. Millers 1.31.153 was goed genoeg voor de tweede plaats, Fabio Quartararo eindigde op de derde plaats.

Met een laatste poging vloog Pol Espargaro naar de vierde plaats terwijl de onfortuinlijke Bagnaia genoegen moest nemen met de vijfde plaats. Brad Binder was eveneens sterk, hij kwam als zesde aan de finish. Espargaro zorgde er in de laatste ronde voor dat hij Rossi van de tweede rij reed, de 41-jarige routinier moest genoegen nemen met de zevende plaats voor Franco Morbidelli en Danilo Petrucci. De Ducati-coureur was teamgenoot Andrea Dovizioso de baas. Joan Mir bleef steken op de elfde plaats voor Takaaki Nakagami.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Francesco Bagnaia beleefde een sterke derde training en zette die koers door in de vierde training, traditioneel het moment dat rijders hun racetempo nog eens op scherp kunnen zetten. Bagnaia was ook in deze sessie de snelste, al reed hij niet veel ronden. Met een 1.32.005 stond hij aan kop, de Italiaan reed slechts tien rondjes op de 4,2 kilometer lange omloop. Hij was bijna een tiende sneller dan Joan Mir, die zich opnieuw in positieve zin toonde.

Maverick Viñales kwam ook goed voor de dag, maar het blijft zoals altijd een vraagteken wat hij kan als het op de race aankomt. Pol Espargaro werd vierde voor Fabio Quartararo en Danilo Petrucci. Alex Marquez was de snelste rookie voor Iker Lecuona en Brad Binder. Miguel Oliveira maakte de top-tien compleet. Valentino Rossi werd achter San Marino GP-winnaar Franco Morbidelli twaalfde. Andrea Dovizioso werd dertiende.

De sessie werd gekenmerkt door een aantal crashes in de beginfase. Takaaki Nakagami was een van hen, ook Bradley Smith kwam hard ten val. Beiden bleven ongedeerd bij het incident in bocht 15.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna - Vrije training 4