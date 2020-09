Marquez: Geblesseerde rijders zijn 'passagiers' op de Honda

Na Marc Marquez en Cal Crutchlow raakte ook Honda-testrijder Stefan Bradl geblesseerd aan zijn arm. De Duitser kwam vrijdagochtend nog even in actie, maar al snel werd duidelijk dat hij niet op niveau zou kunnen racen. Hij vond het gevaarlijk voor zichzelf en andere coureurs om de baan op te gaan terwijl hij niet 100 procent was.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Honda forse problemen heeft met de 2020-versie van de machine. Cal Crutchlow gaf in Oostenrijk aan dat hij op geen enkele manier een doorbraak kon vinden om de problemen, die te maken hebben met de krachtbron van de machine, op te lossen. Als gevolg daarvan heeft nog geen enkele Honda-rijder in 2020 op het podium gestaan, de jonge Marquez verzamelde vijftien punten en staat op de zeventiende plaats in het kampioenschap.

Marquez zei: “Ik denk dat de Honda al jaren een motor is die behoorlijk veeleisend is voor de rijder, je moet echt fit zijn. We zagen het vorig jaar met [Jorge] Lorenzo. Je moet 100 procent fit zijn. Als je niet fit bent, zit je gewoon als passagier op deze motor. Je moet de machine je wil opleggen. Of de motor moet veranderen? Ik weet het niet. Ik ben geen engineer die kan zeggen wat we kunnen veranderen. Het is ongelooflijk dat we zien dat Maverick met een hartslag van 120 slagen per minuut kan rijden op de Yamaha. Ik heb al een hartslag van 120 per minuut als ik aan het wandelen ben. Het is indrukwekkend dat hij met 300 kilometer per uur op een motor zit en zijn hart maar 120 slagen per minuut maakt. Maar het is een hele andere motor. Ik voel me goed. Het is inderdaad veeleisend, maar het is geen probleem als je 100 procent fit bent.”

Het is nog maar de vraag wanneer Marc Marquez en Cal Crutchlow weer op de motor zullen klimmen, Bradl hoopt er volgende week in Barcelona weer bij te zijn.

Met medewerking van Lewis Duncan