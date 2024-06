'Álex Márquez verlengt contract met MotoGP-team Gresini voor 2025'

Begin 2023 heeft Álex Márquez de overstap gemaakt naar het MotoGP-team van Gresini Racing, waar hij dit jaar gezelschap heeft gekregen van oudere broer Marc Márquez. Daar waar de achtvoudig wereldkampioen na dit seizoen alweer vertrekt voor een avontuur bij het fabrieksteam van Ducati, blijft zijn jongere broertje Gresini hoogstwaarschijnlijk wel trouw. Naar verluidt hebben Márquez en Gresini overeenstemming bereikt over een deal voor 2025, wat het derde jaar van de samenwerking moet worden. De identiteit van zijn nieuwe teamgenoot is momenteel nog niet bekend.

De 28-jarige Márquez debuteerde in 2020 in de MotoGP. Dat deed hij in dienst van het fabrieksteam van Honda, waar hij de plotseling gestopte Jorge Lorenzo verving. Daarna volgden twee seizoenen in dienst van satellietteam LCR Honda, waar hij last kreeg van de steeds minder competitief wordende Honda RC213V. Door een gebrek aan vertrouwen in de Japanse motorfiets koos Márquez in 2023 voor een avontuur bij Gresini, waar hij in zijn eerste seizoen meteen twee podiumplaatsen behaalde. In het huidige seizoen stond hij nog niet op het ereschavot. Zijn beste resultaat tot dusver is de vierde plek in de Spaanse Grand Prix en mede daardoor bezet hij nu de tiende plaats in de tussenstand.

Voordat Márquez zich in de MotoGP meldde, racete hij al in de lagere klassen van het wereldkampioenschap. In 2012 debuteerde hij in de Moto3, de klasse waarin hij in 2014 ook zijn eerste wereldtitel behaalde. Een jaar later zette de rijder uit Cervera de stap naar de Moto2, een klasse waarin hij uiteindelijk vijf seizoenen zou bivakkeren. In zijn laatste jaar in de klasse, 2019, wist hij de wereldtitel veilig te stellen en promotie naar de MotoGP af te dwingen.