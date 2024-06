Weerbericht TT Assen: Blijft het zondag droog bij de Dutch GP?

Het is nu heel warm in Assen met 28 à 29 graden, maar vanaf vrijdag zakt de temperatuur met een aantal graden. Het is alsnog prima toeven op het TT Circuit, want op wat lichte bewolking na schijnt de zon volop. De wind speelt een kleine rol en is middelmatig van kracht en het wordt een graad of 21. Een bijkomend voordeel van de lage temperaturen is dat het niet meer zo drukkend warm is zoals nu. De zonkracht is wel vrij hoog, met een waarde van 7 of 8. Goed insmeren is dan ook het devies voor de fans.

Warmere zaterdag

Nadat het op vrijdag al mooi weer is geweest, krijgen de fans op zaterdag nog wat mooiers voorgeschoteld. De wind draait zaterdagochtend naar het noordoosten, wat voor warmere lucht zorgt. De temperatuur schiet daarmee naar een graad of 23, 24 in de schaduw. Aangezien de wind nauwelijks aanwezig is en de zon vrij spel heeft, ligt de gevoelstemperatuur nog een stukje hoger.

Aan het einde van de dag ontstaan er boven het westelijke gedeelte van Duitsland wat buien, maar die scheren langs de grens met Nederland. De bewolking die bij de buien in de buurt zit raakt de omgeving van Assen wel, maar druppels vallen daar niet uit.

Regen op zondag?

Het grote vraagteken voor het TT-weekend is wat het weer op zondag doet. Kletsnat wordt het in ieder geval niet, want er zullen ook droge en zonnige periodes zijn, maar de kans op een bui is aanwezig. Met wat geluk gaan die net aan het circuit voorbij. De temperaturen blijven prima, de voorspelling is dat het 21 graden wordt.