Officieel: Bezzecchi aan de zijde van Martín bij Aprilia in 2025

Vorige week kon Motorsport.com al melden dat de overstap van Marco Bezzecchi naar Aprilia zo goed als rond was. De bevestiging van de deal tussen de Italiaanse fabrikant en de Italiaanse rijder volgde op maandag. De nummer drie van het MotoGP-seizoen 2023 vertrekt na drie jaar bij VR46 Ducati om zijn loopbaan te vervolgen bij het fabrieksteam uit Noale, waar dit jaar Aleix Espargaró en Maverick Viñales nog voor rijden. Eerstgenoemde stopt na het huidige MotoGP-seizoen met racen, terwijl zijn huidige teamgenoot juist verkast naar KTM Tech3.

Bezzecchi wordt bij Aprilia de teamgenoot van Jorge Martín, die het team ook komt versterken na vier jaar bij Pramac Ducati te hebben gereden. Met zijn komst heeft de fabrikant weer eens een Italiaanse rijder die op de RS-GP aan de slag gaat. Hiervoor viel die eer al eens te beurt aan Marco Melandri, Andrea Iannone en huidige testrijder Lorenzo Savadori. "Ik verwelkom een van de beste Italiaanse talenten", zegt Aprilia-topman Massimo Rivola over de komst van Bezzecchi. "Een combinatie van een Italiaanse rijder en een Italiaanse motor is opwindend, maar nog opwindender is het koppel dat hij vormt met Jorge. Martín en Bezzecchi waren onze eerste keuzes vanwege hun leeftijd, talent, moed en vastberadenheid."

In 2015 maakte de nu 25-jarige Bezzecchi als 16-jarige rijder zijn debuut in het wereldkampioenschap Moto3, al bleef zijn inbreng in de eerste twee jaar beperkt tot een viertal optredens. Voor 2017 en 2018 volgden twee volledige seizoenen in de lichtste klasse, waaruit hij promoveerde met drie GP-zeges en een derde plek in het laatste jaar. Daarna reed de rijder uit Rimini drie jaar in de Moto2, eerst bij Red Bull KTM Tech3 en daarna twee seizoenen bij VR46. Met dat laatste team won hij in totaal drie Grands Prix en wist hij in 2021 beslag te leggen op de derde plek in de eindstand, waarmee hij promotie afdwong naar het MotoGP-team van VR46.

Na een debuutjaar met één podiumplaats volgde in 2023 de definitieve doorbraak met drie overwinningen en een derde plek in het kampioenschap op een Ducati van een jaar oud. Het huidige seizoen verloopt echter wat moeizamer voor Bezzecchi, die tot dusver alleen in de Spaanse Grand Prix een podiumplaats veiligstelde op de Ducati GP23. Daardoor staat hij voor de TT van Assen slechts elfde in de tussenstand, nog achter teamgenoot Fabio di Giannantonio.