Voorafgaand aan het MotoGP-seizoen 2024 hadden slechts drie rijders de zekerheid dat ze er ook in 2025 bij zouden zijn. Na de bevestiging van Maverick Viñales en Enea Bastianini is dat aantal alweer opgelopen tot tien rijders. Daarnaast weet ook Moto2-rijder Fermín Aldeguer dat hij in 2025 van de partij is in de MotoGP, al weet de jonge Spanjaard nog niet bij welk team dat precies zal zijn. Onder de inmiddels bevestigde namen zijn enkele verrassingen, zoals de overstap van Jorge Martín naar Aprilia, de promotie van Marc Márquez naar het fabrieksteam van Ducati en de keuze van zowel Viñales als Bastianini voor het KTM-project.

Er zijn echter nog altijd twaalf zitjes die ingevuld moeten worden in de komende maanden. Motorsport.com zet de bevestigde namen en de belangrijkste kanshebbers voor de overige plekjes op een rij.

Ducati Lenovo Team

Rijder 1: #1/#63 Francesco Bagnaia - De regerend wereldkampioen tekende in de aanloop naar het MotoGP-seizoen een nieuw tweejarig contract bij Ducati, het team dat hij sinds 2021 vertegenwoordigt. Hij ligt zodoende nog tot en met 2026 vast bij de Italiaanse fabrikant.

Rijder 2: #93 Marc Márquez - Het tweede plekje bij Ducati was al aan Jorge Martín beloofd, maar het merk zwichtte uiteindelijk voor de druk van Marc Márquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen werd na de Italiaanse GP bevestigd als Ducati-rijder voor 2025 en neemt zodoende het plekje van Enea Bastianini over.

Rijder 1: #33 Brad Binder - Van alle MotoGP-rijders was Brad Binder het eerste zeker van zijn plekje op de MotoGP-grid van 2025. Vorig jaar tekende de Zuid-Afrikaan een contractverlenging die hem ook in 2026 aan de Oostenrijkse fabrikant verbindt.

Rijder 2: #31 Pedro Acosta - Het Spaanse toptalent heeft slechts zeven Grands Prix nodig gehad om KTM te overtuigen van promotie naar het fabrieksteam. De bevestiging daarvan volgde voor Pedro Acosta tijdens de Italiaanse Grand Prix, waar hij zijn handtekening onder een meerjarige deal zette en Jack Miller vervangt.

Maverick Viñales komt KTM Tech3 versterken in 2025, net als Enea Bastianini. Foto door: KTM Images

Red Bull KTM Tech3

Rijder 1: #12 Maverick Viñales - Na avonturen bij Suzuki, Yamaha en Aprilia - die hij allemaal minimaal één MotoGP-zege schonk - vindt Maverick Viñales het tijd voor een nieuw avontuur. Hij sluit zich aan bij Tech3, dat in 2025 weer in het oranje en blauw van Red Bull KTM te bewonderen is.

Rijder 2: #23 Enea Bastianini - De geheel nieuwe line-up van Tech3 wordt in 2025 voltooid door Enea Bastianini, die na vier seizoenen op Ducati's de overstap maakt naar materiaal van KTM. De Italiaan moest bij het fabrieksteam van Ducati plaatsmaken voor de komst van Marc Márquez en wordt samen met Viñales de opvolger van Acosta en Augusto Fernández.

Aprilia Racing

Rijder 1: #89 Jorge Martín - Aprilia moest op zoek naar een vervanger voor de met pensioen gaande Aleix Espargaró en zorgde voor een verrassing door Jorge Martín weg te kapen bij Ducati. De huidige WK-leider kon ondanks beloftes niet terecht bij het fabrieksteam van Ducati en is zodoende uitgeweken naar de andere Italiaanse fabrikant.

Rijder 2: Nog niet bekend - Door het vertrek van Viñales moet Aprilia nog op zoek naar een tweede rijder voor 2024. Topman Massimo Rivola heeft al aangegeven graag een Italiaan op de RS-GP te zien en Bastianini leek zijn eerste keuze, voordat hij naar KTM Tech3 toog. Daardoor lijkt Marco Bezzecchi - die door Espargaró werd getipt als een geschikte kandidaat - nu de topfavoriet te zijn voor het plekje naast Martín. Ook Fabio di Giannantonio wordt gezien als kanshebber, terwijl ook een wereldkampioen als Joan Mir beschikbaar is. Tot slot zijn ook Trackhouse-rijders Miguel Oliveira en Raúl Fernández niet helemaal uit te vlakken.

Fabio Quartararo heeft zijn contract bij Yamaha verlengd, maar wie wordt zijn teamgenoot? Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Monster Energy Yamaha Racing

Rijder 1: #20 Fabio Quartararo - Hij sprak met diverse andere merken over een samenwerking, maar vroeg in het huidige MotoGP-seizoen zette Fabio Quartararo toch zijn krabbel onder een nieuw contract bij Yamaha. Daar blijft hij minimaal tot en met 2026, nadat hij zag dat het merk met een andere filosofie stappen zet om terug te keren in de top.

Rijder 2: Nog niet bekend - Het is nog onduidelijk wie in 2025 aan de zijde van Quartararo rijdt bij Yamaha. Momenteel is Álex Rins zijn teamgenoot, maar zijn contract loopt eind 2024 af. Een nieuwe deal voor de 28-jarige Spanjaard is zeker een optie, maar gezien de recente progressie die Yamaha boekt kan het fabriekszitje ook voor andere rijders een interessante optie zijn.

Rijder 1: #10 Luca Marini - Na zijn vertrek bij VR46 Ducati tekende Luca Marini voor 2024 en 2025 een deal bij het fabrieksteam van Honda. De Italiaan beschikt dus over een doorlopend contract en krijgt in 2025 de taak om de RC213V verder te ontwikkelen, in de hoop dat het merk zich weer richting de top kan knokken.

Rijder 2: Nog niet bekend - De problemen die Honda momenteel kent in de MotoGP, zorgen er ook voor dat het merk niet de aantrekkelijkste optie is voor de rijders. Huidige rijder Joan Mir is natuurlijk een kandidaat, maar de Spanjaard lijkt zelf weinig te voelen voor een langer verblijf. Maverick Viñales werd al genoemd, maar hij kiest voor KTM Tech3. Jack Miller lijkt daarentegen wel een optie te zijn nu hij moet vertrekken bij KTM. Hij zou dan terugkeren bij de fabrikant en met zijn ontwikkelingskennis zou hij een belangrijke rol kunnen spelen in een eventuele wederopstanding.

Rijder 1: #5 Johann Zarco - Vorig jaar tekende Johann Zarco een tweejarige deal bij Honda's satellietteam LCR. De formatie van Lucio Cecchinello kan dus ook in 2025 rekenen op de diensten van de ervaren Fransman, die een belangrijke rol moet spelen in de ontwikkeling van de RC213V.

Rijder 2: Nog niet bekend - Momenteel is Takaaki Nakagami de teamgenoot van Zarco bij LCR en hij is zeker ook kandidaat om aan te blijven, maar tegelijkertijd is het allerminst zeker. Vanuit de Moto2 klopt Honda-protegé Ai Ogura namelijk op de deur.

Moto2-rijder Fermín Aldeguer heeft bij Ducati getekend, maar voor welk team racet hij in 2025? Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Rijder 1: Nog niet bekend

Rijder 2: Nog niet bekend

Door het vertrek van Jorge Martín is duidelijk dat Pramac in 2025 in ieder geval één nieuwe rijder verwelkomt. Dat worden er mogelijk twee, doordat ook het contract van Franco Morbidelli eind 2024 afloopt. De Italiaan herstelt zich aardig na het missen van de wintertests door blessureleed en lijkt een kandidaat om aan te blijven. De kans is in ieder geval groot dat Fermín Aldeguer in 2025 voor Pramac rijdt, want hem is een fabrieksmotor beloofd toen hij begin dit jaar bij Ducati tekende. Of hij ook daadwerkelijk voor Pramac gaat racen, hangt echter af van het team zelf. De formatie van Paolo Campinoti heeft namelijk ook een aanbod gekregen om satellietteam van Yamaha te worden. Als men daarvoor kiest, komt Aldeguer niet en lijkt Morbidelli gezien zijn historie met Yamaha ook niet terug te keren.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Rijder 1: Nog niet bekend

Rijder 2: Nog niet bekend

Ook bij VR46 is nog onduidelijk wie in 2025 de rijders zijn. Natuurlijk zijn Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio kanshebber op een langer verblijf bij de renstal van Valentino Rossi en via zijn VR46 Academy maakt ook Celestino Vietti kans, mits hij beter gaat presteren in de Moto2. Tegelijkertijd hangt de situatie af van de plannen van Pramac. Als Pramac ervoor kiest om met Yamaha-motoren te racen in 2025, dan krijgt VR46 twee van de actueelste Ducati's én de beschikking over Fermín Aldeguer. Het team toonde eind 2023 overigens al belangstelling in de huidige Moto2-rijder. Daarnaast zal ook Franco Morbidelli op het lijstje staan gezien zijn ervaring op de Ducati GP24.

Rijder 1: Nog niet bekend

Rijder 2: Nog niet bekend

Gresini stuntte eind 2023 nog met de komst van Marc Márquez, maar eind 2024 vertrekt de zesvoudig MotoGP-kampioen alweer bij het Italiaanse team. Er volgt dus hoe dan ook een zoektocht naar een nieuwe rijder voor de formatie van Nadia Padovani, waar het contract van Álex Márquez eveneens afloopt. Gezien zijn huidige prestaties is het niet onwaarschijnlijk dat de 28-jarige Catalaan bijtekent. Verder hangen de plannen van Gresini ook af van de beslissingen die Pramac en VR46 nemen wat betreft hun toekomst met Ducati, waardoor rijders als Franco Morbidelli ook in beeld kunnen komen.

Rijder 1: Nog niet bekend

Rijder 2: Nog niet bekend

Tot slot heeft het nieuwste MotoGP-team ook nog geen rijders bevestigd voor 2025. Trackhouse lijkt in ieder geval over voldoende opties te beschikken voor volgend jaar. Huidige rijders Miguel Oliveira en Raúl Fernández staan op de lijst met kandidaten voor een zitje, maar er zijn meer kapers op de kust. Zo wordt de Amerikaanse Moto2-rijder Joe Roberts al nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar de Amerikaanse formatie. Doordat Davide Brivio de teambaas is, kan ook Joan Mir aan de lijst worden toegevoegd. Mir en Brivio werkten bij Suzuki al samen, wat in 2020 tot de wereldtitel leidde.