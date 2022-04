Garcia wint in Portugal en neemt WK-leiding over van Foggia

Nadat de trainingen en kwalificatie op een natte baan waren afgewerkt en het ook fris was geweest in de warm-up, scheen zondagmiddag eindelijk de zon. De slechte weersomstandigheden hadden een opmerkelijke startopstelling opgeleverd met een aantal mindere goden voorin. Zo stond Mario Aji op de tweede startplek en was Lorenzo Fellon de derde man. Deniz Öncü had de pole-position veroverd. Kampioenschapsleider Dennis Foggia was blijven steken op P12, terwijl WK-tweede Sergio Garcia mocht gaan vertrekken vanaf de zesde plek.

Onder de Portugese zon (18 graden Celsius) pakte Öncü bij de start de koppositie. De Turk sloeg een gaatje, maar aan het einde van de openingsronde zat Garcia in zijn kielzog. Bij het ingaan van de tweede omloop wist de Spanjaard Öncü te verschalken om vervolgens per ronde weg te lopen. Foggia kende juist een dramatisch begin. De Italiaan viel bij de start vijf plekken terug en was daarmee veroordeeld tot het rijden van een inhaalrace.

Garcia probeerde er tussenuit te knijpen en de winnaar van de Argentijnse Grand Prix leek daarin ook te gaan slagen; na zeven ronden bedroeg zijn voorsprong al ruim anderhalve seconde. Maar naaste achtervolgers Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Jaume Masia en Öncü begonnen er vanaf dat moment kleine beetjes af te knabbelen. In de tiende ronde hadden ze de aansluiting te pakken en bedroeg de kopgroep vijf man. Het kwintet had het rondenlang flink met elkaar aan de stok, waarbij er fanatiek werd geslipstreamd op het rechte stuk bij start-finish.

Sasaki genoot in de eindfase een kleine voorsprong, maar bij het ingaan van de 21e en laatste ronde draaide Garcia nog eens het gas vol open en stoof op het rechte stuk voorbij de Japanner. Ook Masia ging langs Sasaki, maar het lukte hem niet om ook nog de koppositie te pakken. Garcia finishte vlak voor Masia als eerste, zijn tweede zege van het seizoen. Sasaki arriveerde als derde. Op 0.1 van winnaar Garcia werd Öncü de nummer vier, voor Guevara. Voor Foggia zat er niet meer in dan de negende plek. Hij finishte achter Carlos Tatay, Andrea Migno en Diogo Moreira. Joel Kelso werd tiende.

Garcia heeft na vijf races de leiding in het WK overgenomen van Foggia. De Spanjaard staat nu op 83 punten, een puntje meer dan Foggia. Masia heeft 54 punten verzameld en volgt als derde. Migno en Öncü bezetten de plekken vier en vijf.

De volgende wedstrijd is op zondag 1 mei: de Grand Prix van Spanje op Jerez.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Portugal