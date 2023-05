Lowes oppermachtig in Jerez, geen punten voor de Nederlanders

Sam Lowes mocht in Jerez van pole-position vertrekken. Hij zag WK-tweede Pedro Acosta en landgenoot Jake Dixon zich eveneens opstellen op de eerste startrij. Alonso Lopez, Ai Ogura en de Belg Barry Baltus van Fieten Olie Racing GP deelden de tweede lijn. Kampioenschapsleider Tony Arbolino was in de kwalificatie niet verder gekomen dan de tiende plaats. De derde man in het kampioenschap, Aron Canet, moest het doen met P12. Bo Bendsneyder was zaterdag blijven steken op de vijftiende plaats. Zonta van den Goorbergh stelde zich op als zeventiende.

Lowes te sterk voor Acosta

KTM-man Acosta pakte bij de start van de zonnige race over 21 ronden de leiding af van Lowes, maar de pole-man sloeg in de openingsronde bij de laatste bocht terug. Daarachter hadden Lopez en Arbolino het flink met elkaar aan de stok. Lopez wist los te komen van Arbolino, die daarna bezoek kreeg van Agura en Canet.

Vooraan knepen Lowes en Acosta ertussenuit. Na vijf ronden bedroeg hun voorsprong op Lopez bijna twee tellen. Lowes deed er nog eens een schepje bovenop en nam afstand van Acosta. De Brit in dienst van Marc VDS bouwde een voorsprong op van ruim twee seconden en wist die vast te houden. Hij finishte zo onbedreigd als eerste. De 32-jarige Lowes won in 2016 ook al de Moto2-race in Jerez, toen eveneens vanaf pole. Zijn laatste zege dateerde van 2021 (Misano).

Acosta finishte op 2.8 seconden als tweede. Bijna tien tellen later kwam Lopez op de derde plaats binnen. Arbolino werd vierde, Canet vijfde. Agura gleed met nog negen ronden te gaan in een duel met Arbolino onderuit.

De rijders van de lage landen hadden het zwaar op Circuito de Jerez - Angel Nieto. De als zesde gestarte Baltus viel in de openingsfase terug tot buiten de top tien. Van den Goorbergh leverde ook een paar plekken in, terwijl Bendsneyder na de start buiten de top twintig belandde. Baltus pakte met een dertiende plek uiteindelijk drie WK-punten. Bendsneyder (zeventiende) en Van den Goorbergh (P23) verlieten Jerez met lege handen.

Acosta heeft de leiding in het kampioenschap overgenomen, alhoewel hij evenveel punten heeft als Arbolino: 74. Canet is nog steeds de nummer drie met 52 punten. Lopez (45) en Lowes (43) volgen op de vierde en vijfde plek. Bendsneyder, derde in de Verenigde Staten, vindt zelfzelf terug op de dertiende plaats met zestien punten. Baltus heeft er zeven en is zeventiende. Van den Goorbergh staat nog op nul.

De volgende race is de Grand Prix van Frankrijk (Le Mans) op zondag 14 mei.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Spanje