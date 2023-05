Van den Goorbergh en Bendsneyder maken weinig indruk in Jerez

Na een negentiende, vijftiende en twintigste tijd in respectievelijk de eerste, tweede en derde vrije training bemachtigde Zonta van den Goorbergh de zeventiende startplek voor de race in Jerez. De Nederlander wist die positie een aantal ronden te behouden, maar de RW Racing GP-coureur kreeg daarna al vrij snel te maken met opgepompte armen. Hierdoor verloor hij kracht in zijn rechterarm en ging het tempo naar beneden. De zoon van voormalig MotoGP-coureur Jurgen van den Goorbergh hield wel vol en kwam uiteindelijk als 23e aan de finish.

“Het is jammer hoe het is verlopen, we hadden er meer van verwacht. Na vijf ronden kreeg ik last van opgepompte armen, daar had ik in de trainingen ook al last van. Ik probeerde het gebrek aan kracht in mijn arm te compenseren, maar 21 ronden lang is dat niet vol te houden", zegt de zeventienjarige na afloop. "Na zo’n weekend, waarin we mooie dingen hebben laten zien, was er meer mogelijk geweest, dus daarom is het heel jammer dat we zo eindigen. Nu moeten we kijken wat we hieraan kunnen doen en dan richten we ons alweer op Le Mans.”

Bij Bo Bendsneyder, de andere Nederlander in de Moto2, ging het niet veel beter. Het apparaat om de motor mee te starten werkte niet, waardoor het SAG Racing Team een ander team om hulp moest vragen. Hierdoor zou Bendsneyder, die twee weken geleden in Austin nog naar het podium mocht, als allerlaatste aan de race beginnen. Hij knokte zich naar de zeventiende positie en was na afloop kort van stof: "Ik heb weinig te zeggen. De motor startte niet, daardoor moest ik al laatste beginnen en werd ik zeventiende. Onze focus ligt nu op Le Mans."