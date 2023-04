Lowes op pole in Jerez, Nederlanders buiten de top tien

Zonta van den Goorbergh, die zich via de vrije trainingen niet rechtstreeks had weten te plaatsen voor Q2, zette in de zonnige Q1 als eerste een tijd neer. De Fieten Olie Racing GP-coureur noteerde 1.43.243. Maar lang kon de piloot uit Breda niet van de toppositie genieten. Een paar tellen later nam Jeremy Alcoba de eerste plek over met 1.42.054. Ai Ogura reageerde met 1.41.245 en sloeg een gat van zeven tienden naar de concurrentie.

Met nog 2,5 minuut te gaan steeg Van den Goorbergh met stip naar P2 met 1.41.807. Joe Roberts pakte vlak voor het einde die plek af, maar met een derde plaats mocht ook 'VDG' mee naar Q2. Er waren valpartijen voor Lorenzo Dalla Porta, de teamgenoot van Bo Bendsneyder, en Senna Agius. Beiden bleven ongedeerd.

Jake Dixon begon de strijd voor de pole-position met 1.41.330. Bendsneyders eerste ronde was goed voor P13. Sam Lowes pakte uiteindelijk de pole met 1.40.750. Pedro Acosta, tweede in het WK, eindigde op P2 op meer dan een halve seconde. Hij liet Dixon, Alonso Lopez en Ogura achter zich. WK-leider Tony Arbolino moest het doen met P10. WK-derde Aron Canet, de snelste man uit de trainingen, werd slechts twaalfde.

De Belg Barry Baltus pakte een prima zesde plek. De Nederlanders speelden geen rol van betekenis. Bendsneyder bleef hangen op de vijftiende startplaats. Van den Goorbergh kwam pas met nog zes minuten te gaan voor het eerst de baan op. Hij werd zeventiende en voorlaatste. De enige valpartij in Q2 kwam op naam van Albert Arenas. Hij werd negende in de uitslag.

De Moto2 Grand Prix van Spanje begint zondag om 12.15 uur.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Spanje