Moto2 2022: Overzicht van de bevestigde teams en coureurs

Voor het eerst in jaren telt Nederland in 2022 weer twee coureurs in de Grand Prix-paddock en beiden komen ze uit in de Moto2-klasse. Bo Bendsneyder tekende in een eerder stadium al een nieuw contract bij het Pertamina Mandalika SAG Team, waar hij Gabriel Rodrigo als zijn nieuwe teamgenoot krijgt. Recent werd bekend dat ook Zonta van den Goorbergh in 2022 debuteert in Moto2. De dan 16-jarige coureur stapt op bij het team van RW Racing, de enige Nederlandse formatie in de Grand Prix-paddock. Hij is daarmee met afstand de jongste coureur ooit op het tweede niveau.

Moto3-talent Pedro Acosta heeft ook getekend voor zijn debuut in het Moto2-team van Aki Ajo. Hij maakt de overstap na een wervelend seizoen, maar het is nog de vraag of hij de wereldtitel veilig kan stellen. De Spanjaard moet het in de laatste races van dit seizoen opnemen tegen Dennis Foggia.

Bevestigde coureurs Moto2-seizoen 2022