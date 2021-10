In de Nederlandse motorsportgeschiedenis is de Van den Goorbergh-naam een klinkende. Jurgen van den Goorbergh was jarenlang een vaste waarde in de Grand Prix-paddock en maakte daarna naam in onder meer de Dakar Rally. Sinds enkele jaren heeft hij met zoon Zonta zijn eigen ‘Max-project’. Er zijn namelijk heel wat gelijkenissen met de tandem Jos Verstappen-Max Verstappen. Senior heeft helder voor ogen wat er moet gebeuren om door te stoten tot de Grand Prix-paddock en weet als geen ander welke fouten daarbij vermeden kunnen worden. De meeste lezers zullen het weten, maar Verstappen junior doet het op dit moment vrij aardig in de Formule 1.

Petronas valt weg, RW komt in beeld

Van den Goorbergh junior had enkele seizoenen Red Bull Rookies Cup achter de rug, maar bedankte voor een derde jaar. Hij stapte over naar het Junior WK Moto3, waar vader Jurgen een eigen team opzette om mee te doen. In die klasse, onderdeel van het grootste Spaanse kampioenschap, komen zo’n beetje alle toekomstige wereldtoppers in actie. Fabio Quartararo, dit weekend gekroond tot wereldkampioen MotoGP, kwam ook in dat kampioenschap in actie. Voor 2022 was duidelijk dat Van den Goorbergh zijn Grand Prix-debuut zou maken in Moto3. Dat zou gebeuren bij Petronas Sprinta Racing onder de vleugels van Johan Stigefelt. Deze zomer kon Motorsport.com als eerste melden dat de Maleisische oliegigant door economische tegenvallers stopt met de sponsoring van het team. Het Sepang Racing Team houdt op te bestaan, de teams in Moto2 en Moto3 gaan ook niet door.

Vanaf dat moment kwam RW Racing, het enige Nederlandse Grand Prix-team, in beeld. Jarno Janssen gaf in gesprek met MotoGP.com een inkijkje in het proces: “Ik ga al jaren terug met Jurgen en we hebben de afgelopen twee maanden veel gesproken. Hun plannen veranderden ook, ze zouden naar Moto3 gaan met Zonta. Daar konden ze geen deal maken. Toen zijn we gaan praten en hebben we geprobeerd een situatie te creëren waar we elkaar konden helpen. Uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen. We proberen Zonta te helpen met een nieuwe stap in zijn carrière. We kennen de situatie, we weten dat hij ervaring op moet doen. Het wordt een interessante stap en we zullen snel met de voorbereidingen beginnen om hem aan het Moto2-materiaal te laten wennen.”

Het nieuws kwam op een pikant moment. Na drie ongevallen waarbij jonge coureurs om het leven zijn gekomen in 2021, heeft de mondiale motorsportbond FIM actie ondernomen om de leeftijdsgrens op te krikken en er zo voor te zorgen dat coureurs meer ervaring opdoen op lagere niveaus voordat ze de overstap maken naar bijvoorbeeld de GP’s. In het geval van Van den Goorbergh komt de stap op een goed moment. Op 1 december aanstaande wordt hij pas 16 jaar oud en met de invoering van de nieuwe regels zou hij dus pas in 2024 zijn GP-debuut kunnen maken. Signalen wijzen er echter op dat het proces om Van den Goorbergh te laten debuteren al lang in gang was gezet toen er nog over de minimale leeftijd gediscussieerd werd. Een haastklus is het alleszins niet geweest, al moet gezegd dat Van den Goorbergh met een voorlopige zestiende plek in het Junior WK Moto3 liever wat meer had laten zien. “Natuurlijk hebben we daar ook over nagedacht, ik denk dat het een goede stap voor hem is”, aldus Janssen. “Met de hulp van Jurgen en zijn ervaring kunnen we hier een succes van maken.

Moto3 niet meer de perfecte leerschool

Het is niet voor het eerst dat RW met een 16-jarige coureur in zee gaat. Dit jaar debuteerde Barry Baltus bij het team. De Waalse coureur had slechts een seizoen Moto3-ervaring voordat hij de stap maakte naar de 765cc Triumph-machines. Baltus betaalde aan het begin van dit seizoen leergeld, maar heeft de laatste races wel progressie laten zien. Bij RW Racing is men tevreden over de vooruitgang van de coureur, al is ook duidelijk dat het een grote stap is. In het geval van Van den Goorbergh zijn er omstandigheden die de overstap naar Moto2 wel logisch maken. De Moto3-klasse is anno 2021 namelijk niet meer een klasse waar een coureur leert om te racen. Het materiaal is dusdanig aan elkaar gewaagd en slipstreamen is dermate belangrijk dat coureurs het niet meer hoeven te doen met een goed racetempo. Niet voor niets wordt er opgeroepen om naast de leeftijdslimiet ook op technisch vlak iets te doen waardoor het kaf van het koren gescheiden wordt als het gaat om coureurs. Sinds de start van het Triumph-tijdperk in Moto2 is bovendien gebleken dat deze machines uitermate geschikt zijn om coureurs klaar te stomen voor de MotoGP. In het geval van Van den Goorbergh gaat dat echt nog wel een paar jaar duren, maar Moto2 is op dit moment onmiskenbaar een betere leerschool dan de klasse voor lichtgewichten.

Daarbij komt dat Van den Goorbergh voor zijn jonge leeftijd al behoorlijk groot is. De kans is groot dat dit op den duur voor problemen gezorgd zou hebben in de Moto3, waar ‘de kleintjes’ over het algemeen meer succes hebben. Hoewel de rechtstreekse stap naar Moto2 dus niet helemaal ideaal is, zitten er wel degelijk voordelen aan. Daarbij komt dat RW Racing na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk overstapt naar een andere constructeur. De formatie van teameigenaar Roelof Waninge kwam de afgelopen jaren in actie met de frames van het Japanse NTS, maar Motorsport.com heeft geluiden opgevangen dat die ontwikkeling stilstaat en dat de samenwerking na dit seizoen tot een eind komt. De plannen van NTS waren mooi, maar heeft uiteindelijk niet gebracht wat ervan verwacht werd.

Riskant, maar niet op voorhand kansloos

De kans is daardoor aanzienlijk dat RW Racing volgend seizoen met frames van het Duitse Kalex aan het vertrek komt. Geholpen door het vertrek van Petronas Sprinta Racing uit Moto2 zijn er machines van de constructeur over. Kalex is met afstand de sterkste constructeur in Moto2 en duidelijk is dat het dé machine is om echt mee te doen om de prijzen. Dat maakt de stap van Van den Goorbergh naar RW Racing in alle eerlijkheid een stuk aantrekkelijker.

Natuurlijk was het nieuws van Van den Goorbergh een grote verrassing en het valt niet te ontkennen dat het een grote stap is waar ook wel enig risico aan vasthangt. Maar het is tegelijkertijd ook veel te vroeg om nu al te spreken van een aanstaande teleurstelling.

Barry Baltus, NTS RW Racing GP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images