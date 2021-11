Gardner op drempel van wereldtitel na winst in Algarve GP

De eerste helft van de race was voor Raul Fernandez. De polesitter nam de kopstart en leek weg te rijden. Zeker toen Remy Gardner bezoek kreeg van Marco Bezzecchi, leek de Spanjaard een voorgift te nemen. Het duurde niet lang voordat Gardner zich herpakte en het effect van de bandenkeuze van de beide KTM Ajo-rijders duidelijk werd. Fernandez was gestart op de zachtere compound en viel daardoor in het tweede deel van de race een beetje terug. In de dertiende ronde kwam Gardner langszij en leek de koers gelopen.

Gardner en Fernandez konden het met elkaar uitvechten, het gat erachter was gigantisch naar Bezzecchi. Gardner moest tot drie ronden van het eind pushen om Fernandez van zich af te schudden en toen was het klaar met het verzet van de Moto2-rookie. Gardner pakte zodoende zijn eerste overwinning sinds de Britse Grand Prix in Silverstone en bouwde zijn marge in het kampioenschap uit naar 23 punten ten opzichte van Fernandez.

Bezzecchi moest zijn bandenkeuze bekopen en kende een moeizame tweede helft van het seizoen. Sam Lowes profiteerde en stoomde op naar de derde plaats, zijn tweede helft van de race was uitstekend. Aron Canet eindigde als vierde, Cameron Beaubier scoorde zijn beste resultaat van het seizoen met P5. Celestino Vietti en Jorge Navarro sloten aan op de zesde en zevende plaats. Bezzecchi moest uiteindelijk genoegen nemen met de achtste plaats, Augusto Fernandez werd negende. Marcel Schrotter sloot de wedstrijd af met de tiende plaats.

Bo Bendsneyder kende een lastig weekend in Portugal, maar de race was niet bepaald slecht van de Rotterdammer. De SAG-coureur lag in de beginfase op de twintigste plaats en vocht zich langzaam maar zeker verder naar voren. Hij werd vijftiende.

De Grand Prix van de Algarve werd in de Moto2-klasse nogal een slijtageslag met een groot aantal uitvallers. Somkiat Chantra crashte al in de eerste ronde, zijn teamgenoot Ai Ogura deed enkele ronden later hetzelfde. Ook Petronas Sprinta Racing zag beide coureurs tegen de vlakte gaan. Jake Dixon crashte in de tiende ronde, een ronde later was Xavi Vierge aan de beurt. Lorenzo Baldassarri en Albert Arenas kregen ook een uitvalbeurt achter hun naam.

Uitslag Moto2 Grand Prix van de Algarve