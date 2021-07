MXGP van Nederland gaat door ondanks aangescherpte coronaregels

Het MXGP-weekend in Oss krijgt net als vele evenementen in Nederland te maken met de aanscherpingen die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vrijdagavond hebben afgekondigd in een extra persconferentie. Meerdaagse events zijn op papier verboden, al geldt dat enkel voor evenementen met een overnachting. De MXGP van Oss valt daar, net als de Jack’s Racing Day op het TT Circuit Assen, niet onder.

Wel heeft de organisatie in Brabant te maken met het verbod op ‘ongeplaceerde evenementen’. Die mogen tot medio augustus niet doorgaan in de oorspronkelijke vorm. Het ‘Testen voor Toegang’ wordt daarvoor niet meer als afdoende beschouwd. Dat laatste mag alleen nog voor evenementen met genummerde zitplaatsen en juist voor die optie hebben Ebert Dollevoet en zijn team gekozen. “We zijn erg blij het volgende mee te kunnen delen: de MXGP in Oss die gepland staat op circuit de Witte Ruysheuvel gaat door. Bij het evenement mag publiek aanwezig zijn. De toeschouwers krijgen een vaste zitplaats langs het circuit om het spektakel te kunnen aanschouwen, de organisatie van MXGP Oss zorgt daarbij voor voldoende stoelen.”

“Om het evenement te bezoeken blijft het wel nodig om in bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs dan wel QR code”, zo valt in het persbericht van de organisatie te lezen. De horecafaciliteiten op het terrein zijn aankomend weekend 'gewoon' geopend, over een bijprogramma met entertainment is de organisatie nog in gesprek. Het belangrijkste is echter: “De grootste motorcrosswedstrijd die dit jaar in Nederland verreden zal worden, gaat door.”