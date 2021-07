Marc de Reuver vertelt alles in zijn biografie OPEN

In OPEN doet Marc een boekje open over zijn carrière en levensstijl. Van het prille begin tot de eerste GP-zege, van het WK motorcross tot de Zwarte Cross en van zijn eigen Reuverdome tot de supportersfeesten in El Sombrero, geen onderwerp wordt geschuwd in de eerste biografie over een Nederlandse motorcrosser.

"In eerdere gesprekken met Marc vertelde hij vaak dat hij zoveel fouten heeft gemaakt, dat hij nu als trainer precies uit kan leggen wat talenten beter kunnen doen. Ik wilde wel eens wat meer weten over die fouten en daaruit kwam een verhaal dat in mijn ogen verteld moest worden", verklaart auteur en Motorsport.com journalist Tim Gerth de aanleiding voor de biografie.

Marc de Reuver zelf is blij dat zijn verhaal eindelijk verteld wordt. "Vorig jaar kwam Tim naar me toe met het idee om een boek over mijn leven te schrijven. Hij wilde wel dat ik alles zou vertellen en om eerlijk te zijn is dat ook wat ik het liefste wil. Er zijn inmiddels al zoveel ‘Marc de Reuver-verhalen’ dat het tijd wordt dat ik mijn verhaal zelf een keer vertel. Hopelijk gaan mensen me ook beter begrijpen door het lezen van het boek."

OPEN komt begin november 2021 uit. Vanaf eind september is de biografie via pre-order te bestellen. Begin 2022 volgt de internationale versie.

Marc de Reuver (1983) begon op zijn vijfde al met crossen. Vanaf het eerste moment werd hij gezien als het allergrootste talent van Nederland en voor velen ook één van de grootste ooit. Door blessures, tegenslag en mentale strubbelingen bleef de teller staan op acht Nederlandse titels en vier GP-zeges. Tegenwoordig begeleidt Marc de talenten van nu, met wie hij al Europees kampioen en wereldkampioen werd. Met zijn flamboyante stijl en voorkomen is Marc nog altijd één van de bekendste en graag geziene paddockgasten in de motorcrosswereld.

Tim Gerth (1991) werkt als freelance sportjournalist voor diverse titels, waaronder Motorsport.com. De afgelopen jaren volgde hij de motorcrosswereld op de voet. OPEN is zijn debuut als schrijver.