Voorpublicatie OPEN: "Voor de Nederlandse vlag doe je alles!"

'De beste gaat!'

De Nederlandse vlag. Daar doe je alles voor. Marc kan tijdens de Motocross of Nations altijd iets extra’s. Toch heeft hij een haat-liefde verhouding met de landenwedstrijd, of liever gezegd: met alles wat eraan voorafgaat en eromheen gebeurt.

De relatie tussen Marc en de KNMV is er altijd eentje geweest met ups en downs. De KNMV is, zoals veel sportbonden, een vrij hiërarchisch en logge organisatie met protocollen en regels. Hoewel er altijd goed over na is gedacht, hebben die regels in de ogen van Marc wel eens onverklaarbare consequenties. En wanneer iets in de ogen van Marc niet klopt, dan zegt hij daar meteen iets van, zonder enige nuance. Het stramien van protocollen en regels is op geen enkele manier aan Marc besteed.

Natuurlijk zit het hem ook dwars dat hij nooit de Hans de Beaufort beker heeft gekregen, de prijs voor de motorsporter die het meest betekent voor de sport. Dat vindt hij onverklaarbaar. In al die jaren dat hij de beste motorcrosser van Nederland was, een uithangbord voor de sport, heeft hij de prijs nooit gehad. Talent van het Jaar is hij wel geworden. Dat vond hij toen doodnormaal. Dat was het begin. Misschien dat de KNMV het lange tijd ook zo heeft gezien: hij wordt nog wel wereldkampioen. Tijdens zijn carrière heeft Marc regelmatig te maken met de KNMV, juist rondom die Motocross of Nations.

Keuzestress

De Motocross of Nations is ieder seizoen het grootste evenement van het jaar. Ieder land kiest drie rijders: één in de hoogste klasse, één in de opstapklasse en de derde keuze is open. Idealiter wordt daarvoor een rijder uit de hoogste klasse gekozen, als die beschikbaar is. Er worden drie races gereden waarin iedere rijder twee keer in actie komt. De vijf beste resultaten tellen mee. De slechtste score geldt als schrapresultaat.

‘Eigenlijk is de rol van de bondscoach heel simpel’, zegt Marc over de selectieprocedure. ‘Je moet gewoon de drie beste rijders kiezen en tijdens het weekend er zijn om het een beetje in goede banen te leiden. In de teams van Nederland heb je niet iemand nodig die gaat uitleggen hoe je moet crossen, dat weten die gasten zelf allemaal wel.’

In de glorietijd van Marc, was het simpel: hij was altijd de beste Nederlandse rijder. Op een enkele uitzondering na, in 2004 in Lierop, is hij ook de enige echte toprijder van het team. En zelfs in 2004, toen Erik Eggens uit het niets weer boven kwam drijven, was het aan Marc te danken dat Nederland zilver pakte. ‘In die tijd was er gewoon nooit een betere rijder dan ik. Pas toen Herlings kwam, vanaf 2011, werd hij de kopman. Daarvoor was er echt geen betere dan ik. Hoe vaak ik wel niet gezeik heb gehad met de bond. Mezelf heb moeten bewijzen, terwijl allang duidelijk was dat ik de snelste was. De beste gaat, einde bericht.’

Marc de Reuver, Champ KTM, haalt Stefan Everts in tijdens de Motocross of Nations in Lierop 2004. Foto: Plonsracing

'Ik reed als een pannenkoek'

De ellende begint met de Nations van 2006 in het Britse Matterley Basin. Marc vertrekt aan het einde van het seizoen bij KTM en de Oostenrijkers geven hem niet de motor mee die hij wil. Marc komt uit in de grootste klasse, waarin hij het jaar erop WK gaat rijden. Waar de andere KTM-rijders op een perfecte 450-machine starten, krijgt Marc een standaard uitgevoerd exemplaar van het nieuwste model mee. ‘Rechtstreeks kwamen ze ermee naar de baan. Ik had er nog nooit mee getraind. Matterley was al niet mijn favoriete baan.’ Marc is samen geselecteerd met Bas Verhoeven en George Strik. ‘Met alle respect, maar waarom ze die meenamen, weet ik nog steeds niet. George kan alleen maar rijden in Nederland. Als hij een bord ziet met Nederland en een kruis er doorheen, kan hij niks meer.’

Ondanks dat de motor nieuw voor hem is, wordt Marc verdienstelijk achtste in de kwalificatie. ‘Maar ik rij als een pannenkoek in de rondte. Strik eindigt achterin, die stond stil. Bas lag zesde in zijn wedstrijd, waardoor we dik in de finale zouden zitten, scheurt zijn benzineslang en stroomt de tank leeg. Niet gefinisht. B-finale dus.’ Nederland zit in de herkansingsronde, waarvan alleen de winnaar doorgaat naar de hoofdwedstrijd.

Alle teams in de B-finale moeten vroeg trainen en krijgen slechts twintig minuten om de baan te verkennen. Die ochtend was dat hard nodig. ‘Het had de hele nacht geregend, dus die hele baan was total loss.’ In het kader van het groepsgevoel moet het volledige team in een hotel slapen. ‘Daar had ik helemaal geen zin in: ik had gewoon mijn eigen campertje. Maar goed, het moest. Dus we rijden van het hotel naar de baan, is er een dodelijk ongeluk gebeurd. De weg was afgesloten voor onderzoek en wij moesten helemaal omrijden. We kwamen veel te laat aan. De training was al begonnen. Toen wilde bondscoach Leon dat we ons nog even om gingen kleden, maar dat ging ik niet meer doen: dat had geen zin voor één rondje. Leon helemaal over de zeik.’

Zonder training gaat het team de B-finale in. ‘Ik pak daar kopstart en keek achterom: zat Bas daar. Helemaal top! Ga ik op mijn bek bij een dubbelsprong met heel veel modder, Bas ook. Dus we zaten niet in de finale.’ Vervolgens is Marc de gebeten hond. ‘Toen kwam het natuurlijk door mij dat we niet geplaatst waren. Ik had gezegd dat we de warm-up over moesten slaan. Helemaal dol was Leon. Maar ik werd gewoon derde in die race, na die val. Maar goed, finale niet gehaald: ik schaamde me kapot.’

De kont in de krib

In 2007 beleeft Marc een van zijn zwaarste jaren van zijn carrière. Zowel fysiek als mentaal is het een drama met het Rinaldi-team. ‘Maar ik ben nog steeds de beste, met rugblessure of niet.’

De Nations is in het Amerikaanse Budds Creek. Een flinke logistieke onderneming voor de KNMV, die alleen gaat als er gepresteerd kan worden. Uiteindelijk noemt de bond het ‘falen’ van Marc de Reuver en zijn collega’s als reden om niet te gaan. ‘Dat kan toch niet? Nederland is gewoon een crossland, altijd zo geweest. Alle landen rijden daar, tot China aan toe. Dan moet je je toch schamen als je niet gaat?!’ Marc kan zich er nog steeds over opwinden. Volgens de KNMV is een top-tien klassering niet realistisch. Dat wordt overigens gecommuniceerd voordat Marc de laatste race van het seizoen in Lierop wint.

2008, het jaar waar Marc met de meeste voldoening op terugkijkt, zal het startsein zijn voor een eindeloze strijd met de bond. In het jaar dat Marc twee GP’s wint en op de beste motor rondrijdt die hij ooit heeft gehad, gaan de Nations niet naar wens. Een verdraaide enkel zorgt ervoor dat hij niet naar behoren kan presteren, al denkt de bond daar heel anders over. Marc had in 2008 moeten laten zien dat hij de meubelen voor Nederland kon redden. Hij maakte de verwachtingen van de bond niet waar. Dat hij niet levert, is voor de bond de reden om Marc voor 2009 niet te selecteren. En dan is Marc er klaar mee.

Hoe chauvinistisch hij ook is, als de bond hem niet selecteert, dan pakt hij ze terug. ‘Doe normaal. Ik was nog steeds de beste. Leon heeft me toen gewoon laten zitten, landverrader. De beste gaat en dat was ik toen nog steeds. Ik heb toen een Luxemburgse licentie genomen en ben daarmee gaan rijden. Zoek het maar uit als je mij niet nodig hebt!’

Een jaar later is Marc opeens weer nodig. Nederland gaat niet naar de Motocross of Nations, die weer in Amerika is, maar wel naar de Motocross of European Nations. Nederland is titelverdediger en de 2010-editie vindt plaats in Markelo.

‘Toen hadden ze me opeens weer nodig hoor! Kwamen ze langs bij mij thuis in Lommel met een hele slagroomtaart. De bondscoach Leon Giesbers en de baas van de KNMV, Patrice Assendelft. Of ik asjeblieft weer mee wilde doen.’ Het is een lijmpoging vanuit de KNMV: ze zijn niet blij met hoe Marc zich heeft opgesteld. ‘Ze waren het natuurlijk niet eens met hoe ik dat heb gedaan, maar daar kun je met mij niet over praten. Tot op de dag van vandaag gaat het erom dat de beste gaat. Zij keken er anders naar. Toen kwamen ze, inderdaad, met dat verhaal dat ik in 2008 niet goed genoeg mijn best had gedaan. Het ging ook niet goed hoor dat weekend, maar we weten waarom.’

Toch gaat Marc overstag en daar zal hij ook geen spijt van krijgen. Op de valreep, vrijdag voor de wedstrijd, wordt hij gekeurd in een bejaardentehuis om weer een Nederlandse licentie te krijgen. ‘Toen was alles opeens mogelijk hoor!’

Marc rijdt in Markelo iedereen op een hoop. Op de Beursfoon Suzuki kan niemand hem volgen. De Oxazepamverslaving ligt dan al een paar maanden achter hem en hij beleeft een geweldig weekend. ‘Ik denk dat dat misschien wel de allerbeste Nations-uitslag ooit is geweest. Ik werd twee keer 1, Glenn Coldenhoff 1 en 3. De zesde plek was ons schrapresultaat!’

Hoewel het prestige niet zo hoog is als bij de ‘echte’ MXoN, gaat Marc helemaal uit zijn plaat bij het podium. Kampioen met Nederland, het Wilhelmus, dan gaat bij Marc het dak eraf!

Marc de Reuver, Beursfoon Suzuki, viert het winnen van de Motocross of European Nations van 2010 in Markelo. Foto: Peter Van der Sanden

Over OPEN

In OPEN vertelt Marc de Reuver alles over zijn leven op en naast de baan: vanaf het eerste moment dat hij op de motor stapte tot zijn carrière als trainer. Naast zijn sportieve carrière praat Marc ook over zijn verkeerde afslagen in het leven, de druk op een topsporter, zijn worsteling met het vinden van een ‘steady life’ en de lessen die hij meeneemt voor de jeugd van nu.

Na zijn carrière als crosser stortte De Reuver zich op een carrière als trainer en won al een

wereldtitel (in 2017 met Pauls Jonass) en een Europese titel (in 2019 met Roan van de Moosdijk).

OPEN is vanaf nu beschikbaar in de betere boekhandel en via www.marcdereuver.nl.

Bekijk de reportage die Motorsport.com in 2019 over Marc de Reuver maakte: