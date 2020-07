Analyse: Is Arnhem klaar voor een MXGP-wedstrijd?

Vier jaar geleden opende het circuit zijn deuren en sindsdien wordt er wekelijks door toprijders getraind. Ook organiseerde de lokale motorclub al het EK voor de jeugd. Een volgende, logische stap, zou dus een GP zijn.

Nieuwe GP in Nederland mogelijk nog dit seizoen in Arnhem

Als het aan Dik Wikselaar, de grote drijvende kracht achter Motorsportpark Gelderland Midden, ligt, wordt de relatief nieuwe baan in Arnhem zo snel mogelijk de Nederlandse bestemming op de MXGP-kalender. Als het even kan al dit seizoen. “Als het kan wel. We zijn er zeker mee bezig, maar er is nog niets te melden”, vertelt Wikselaar in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Wel is de promotor van de MXGP, Infront Moto Racing, al komen kijken in Arnhem. Het is duidelijk dat het kampioenschap staat te springen om locaties om GP's te houden na de coronacrisis. Voor Motorsportpark Gelderland Midden is het geen vereiste dat daar publiek bij is. “Geld is niet zozeer het probleem”, legt Wikselaar uit. “Op dit moment kun je ook gewoon niet goed de regels handhaven met grote aantallen bezoekers en dan moet je dat risico niet nemen.”

Samen met Maarten Roos, die negen jaar lang de GP in Valkenswaard organiseerde, trekt Wikselaar op om de GP binnen te slepen. De succesvolle zakenman weet dat dit een uniek moment is om in te stappen en denkt aan een meerjarige deal. “Dat zou natuurlijk het beste scenario zijn en is ook wel waar wij op hopen.”

Aan het einde van de zomer komt er naar verluidt een nieuwe kalender uit. Dan zal moeten blijken of Arnhem een plekje heeft weten te bemachtigen, al benadrukt Wikselaar dat die kans alleen groot is wanneer er andere wedstrijden van de kalender verdwijnen.

Ruimte genoeg rond het circuit

Kijkend naar de mogelijkheden om een paddock op te bouwen en bezoekers te huisvesten lijkt Motorsportpark Gelderland Midden een ideale locatie. Met verschillende toegangsmogelijkheden voor paddock en fans, de ligging vlakbij de snelweg en een vliegveld dat dienst kan doen als parkeerterrein, is alles voor elkaar.

Marc de Reuver, voormalig WK-rijder, is onder de indruk. “Wat [Dik Wikselaar] hier heeft neergezet, in een natuurpark, is eigenlijk onmogelijk. Hij heeft zijn zaken echt goed voor elkaar.”

Volgens Wikselaar is er weinig werk nodig aan de baan om een WK-wedstrijd te kunnen organiseren. “We zullen misschien hier en daar wat sprongen moeten aanpassen. Zeker wanneer er meerdere GP’s gaan zijn, dan moeten wij kijken of een andere configuratie, bijvoorbeeld in tegengestelde richting, een optie is. Daar hoef je in principe alleen de sprongen voor aan te passen.”

Rijders: “Meer inhaalmogelijkheden nodig voor een GP”

Bij een rondvraag door Motorsport.com onder de diverse deelnemers aan de internationale trainingswedstrijd op 26 juli gaven veel coureurs aan de baan nog te snel te vinden. Er waren weinig verschillende lijnen en het was dus lastig inhalen.

“Het is net wat te weinig lijn", vond ook 500cc-winnaar Glenn Coldenhoff. "Dat is het enige dat ze moeten verbeteren, qua baan dan! Maar verder hebben ze het echt goed voor elkaar”, concludeerde de GasGas-rijder, die graag wat extra Nederlandse wedstrijden op de kalender ziet verschijnen.

Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing, voor Romain Febvre, Monster Energy Kawasaki Racing Team Photo by: Niek Fotografie

Ook Roan van de Moosdijk, nummer drie tijdens de trainingswedstrijd voor de 250cc, ziet perspectief. “Ik denk dat als ze de baan iets breder maken en hier en daar de bulten een beetje aanpakken, dat het echt wel wat kan worden! Een wavesectie mag er wat mij betreft ook nog wel in.”

Volgens Calvin Vlaanderen, die vijfde werd, is de baan zoals hij er tijdens de ‘mini-GP’ lag niet geschikt voor een WK-wedstrijd. “Met een baan als vandaag niet”, beantwoordt Vlaanderen de vraag of Arnhem klaar is voor een GP. “Er zijn nergens meerdere lijnen en het voelt niet aan als een GP-parcours. Ik denk dat hij ook iets langer zal moeten zijn.” Wel denkt Vlaanderen dat er mogelijkheden liggen. “Als ze ervoor kunnen zorgen dat er meerdere lijnen ontstaan, bijvoorbeeld door de baan wat ruwer te maken en de grond wat meer om te spitten, kunnen we het over een GP hebben.”

Jeremy Seewer, de nummer twee van het WK van 2019 is het met Vlaanderen eens. “Ze moeten de baan wat breder maken denk ik, want het is nu wel erg moeilijk om in te halen”, benadrukt de Zwitser. “Er moeten meer lijnen komen. Het is wel supertechnisch, maar iedereen doet precies hetzelfde. Tijdens een GP werkt dat niet.”

Jago Geerts, Yamaha Factory Racing, zij aan zij met Jed Beaton, Husqvarna Factory Racing Photo by: Niek Fotografie

Lange weg

Nadat Motorclub Harskamp en Motorclub Arnhem hun locatie moesten verlaten, beiden waren voorheen gehuisvest op militair oefenterrein, pakte Wikselaar de handschoen op. “Acht jaar geleden ben ik hier begonnen”, vertelt Wikselaar, “waarvan ik de eerste vier jaar bezig ben geweest met de gemeente.” Het is mooi om te zien dat er met zoveel passie en, laten we eerlijk zijn, financiële middelen, een gloednieuwe moderne locatie is neergezet voor motorcrossers. Ook Wikselaar zelf geeft aan het liever niet te hebben over hoeveel geld er in de ontwikkeling van de baan zit, maar ‘veel’ is het wel, zo verzekert hij ons.

Wat koop je met dat geld en enthousiasme? In ieder geval een stevige basis om jarenlang grote motorcross-evenementen te kunnen organiseren en dat is, bovenal, heel goed nieuws voor de Nederlandse crossers zelf. Alles is qua vergunningen en faciliteiten in orde, zo wordt ons verzekerd, en met de feedback na de internationale wedstrijd kan de baan ongetwijfeld overweg.

Met alle perikelen rondom de GP in Valkenswaard in de afgelopen jaren, lijkt Arnhem een solide uitvalbasis voor de motorcross-wereld in Nederland. Een GP zou dus een perfecte beloning zijn, of het nu dit jaar gebeurt of in de toekomst.

Luchtbeelden Motorsportpark Gelderland Midden