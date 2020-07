Coldenhoff wint internationale trainingswedstrijd Arnhem

Ondanks onheilspellende weersvoorspellingen lag het Motorsportpark Gelderland Midden er zonnig bij. De relatief nieuwe zandbaan is één van de favoriete trainingsbanen van menig motorcrosser en vormde zodoende het decor van één van de twee internationale trainingswedstrijden die door de KNMV zijn georganiseerd. Dit alles ter voorbereiding op de hervatting van het MXGP-seizoen, op 9 augustus in Letland.

Naast de coureurs en teams was er plaats voor 250 toeschouwers. Op een momentje na, waarbij de mensen op de volgestroomde brug boven de start werden gesommeerd deze vrij te maken, verliep de dag vlekkeloos.

Geen Herlings

Het startveld voor de wedstrijd in Arnhem was op zijn zachtst gezegd stevig te noemen. In de hoogste klasse waren naast Coldenhoff ook andere Nederlandse WK-rijders als Calvin Vlaanderen en Brian Bogers van de partij. Met Jeremy Seewer, Gautier Paulin, Arminas Jasikonis, Jeremy van Horebeek en Romain Febvre bracht het aantal top tien WK-rijders (van 2019) op zes. De grote aanwezige was echter Jeffrey Herlings, die na een val enkele weken geleden het nog rustig aan doet.

Ook in de MX2 was het startveld sterk te noemen. Roan van de Moosdijk en Bas Vaessen verdedigde de Nederlandse kleuren, terwijl ook de fabrieksteams van KTM, met Tom Vialle en René Hofer, Yamaha, met Jago Geerts en Ben Watson, Husqvarna, met Thomas Kjer Olsen en Jed Beaton, en Kawasaki, met, naast Van de Moosdijk, Mikkel Haarup en Mathys Boisrame aan de start stonden. Daarnaast was de naam van Kay de Wolf een opvallende. Het 15-jarig Eerselse talent reed ook mee tussen de WK-rijders.

500cc: Coldenhoff troeft Febvre af

Romain Febvre verzilverde zijn verrassende pole met een kopstart, maar bij een blik achter zich keek hij direct in het gezicht van Coldenhoff. De verrassend sterk rijdende Febvre kwam niet onder de druk van Coldenhoff uit en leek echt voor de zege te moeten vrezen toen hij in het gedrang kwam met achterblijvers. Het bleek niet genoeg voor Coldenhoff om de Kawasaki voorbij te kunnen en zo won Febvre de eerste manche. Achter het leidende duo streden Benoit Paturel, Jeremy van Horebeek, Brian Bogers en Jeremy Seewer om de derde positie, die uiteindelijk naar de Zwitser zou gaan.

Voor Febvre was het een bevrijdende zege: de Fransman moest de eerste twee GP's van het seizoen laten lopen vanwege een knieblessure. Feitelijk won Febvre dus zijn eerste wedstrijd van het seizoen: een honderd procent score. Maar daar zou die reeks ook direct eindigen.

In de tweede manche was het gevecht om de dagzege uitermate spannend. Na een kopstart van Coldenhoff, die in Arnhem voor het eerst op zijn vernieuwde GasGas-machine reed, was het opnieuw Febvre die de leiding pakte. Coldenhoff kon maar geen vuist maken en moest bovendien achterom kijken om ervoor te zorgen dat hij Gautier Paulin en Arminas Jasikonis achter zich kon houden.

Met tien minuten te gaan nam de crosser uit Best toch revanche en greep hij alsnog de leiding. Even daarna leek het definitief gedaan toen Febvre ook landgenoot Paulin voorbij zag komen. De Yamaha-rijder zette Coldenhoff zelfs nog onder druk. Bij een manchezege van Paulin, zou de dagzege weer bij Febvre terechtkomen. Na een aantal pogingen om er voorbij te komen zag Paulin Coldenhoff toch weer uitlopen en kwam ook Febvre weer voorbij. De Wilvo-rijder mocht wel met de derde prijs naar huis.

Ook Calvin Vlaanderen reed uitstekend en werd, ondanks een slechte start in de eerste manche en een kleine crash in de tweede, zesde in de daguitslag achter Arminas Jasikonis en Jeremy van Horebeek. Brian Bogers eindigde, eveneens knap, als zevende.

250cc: Geerts oppermachtig, podium voor Van de Moosdijk

In de 250cc pakte Van de Moosdijk de pole, maar door twee matige starts moest hij van ver komen. Gezien het karakter van de zandbaan, die niet veel zwaarder werd na de eerste manches, was het lastig inhalen. Dat ondervond ook Van de Moosdijk, die in de tweede race van P8 naar P4 kwam en daar dus een hele manche voor nodig had.

Of Van de Moosdijk anders kans had gemaakt op de overwinning, daar was hij zelf na afloop ook duidelijk over: op de Vlaming Jago Geerts stond geen maat in Arnhem. Zelfs niet toen teamgenoot Ben Watson hem het vuur aan de schenen legde. Geerts domineerde beide manches en eindigde dus ook bovenaan in de daguitslag voor Thomas Kjer Olsen en Van de Moosdijk. Jed Beaton en Ben Watson maakten de top-vijf compleet.

Kay de Wolf maakte indruk door als zesde te eindigen in de daguitslag met een achtste en zevende plaats tijdens de manches. Daarmee versloeg hij onder andere het KTM-duo Tom Vialle en Rene Hofer en F&H-rijders Mikkel Haarup en Mathys Boisrame.

Herlings mogelijk wel in Axel

Op 2 augustus is de tweede internationale trainingswedstrijd van de KNMV in het Zeelandse Axel. Naar alle waarschijnlijkheid is het startveld daar minstens zo sterk. De kans dat Herlings aanwezig zal zijn tijdens de laatste test voor het WK-drieluik in Letland lijkt groot.