Doorgang MXGP Oss onzeker: "Zonder publiek, geen GP"

Vanwege de recente stijging in het aantal positieve testen op het coronavirus zijn de landelijke maatregelen aangescherpt. Voor evenementen zoals de MXGP van Nederland in Oss, die op 17 juli gepland staat, betekent dat dat er alleen grote aantallen welkom zijn als er zitplekken worden gefaciliteerd. In een interview met Brabants Dagblad legt organisator Dollevoet uit dat het een grote puzzel wordt om dit nog op tijd voor elkaar te krijgen.

Lees ook: Hoe MXGP Oss crossfans en festivalgangers samen wil brengen

"Ik heb nog nooit een motorcrosswedstrijd bekeken waarbij iedereen zit", vertelt Dollevoet. In het verleden waren er wel wedstrijden in Assen, Spanje en Zwitserland met grote tribunes, maar dat was wel vrije zitkeuze. Volgens de organisator leent de baan in Oss zich niet voor dergelijke tribunes, maar hij toch wil hij zorgen dat niemand teleurgesteld wordt. "Voor iedereen die al een kaartje heeft gekocht moet er een zitplek zijn." Hoeveel dat er precies zijn op dit moment, daar laat Dollevoet zich niet over uit.

Voor de mensen die komen en niet volledig zijn gevaccineerd en beide dagen naar Oss willen komen, geldt in ieder geval dat ze twee keer zullen moeten testen om het gehele weekend aanwezig te zijn. In plaats van 40 uur is een geldige test nog maar 24 uur geldig. Het evenement geldt overigens als twee keer een eendaags evenement met op zaterdag het voorprogramma en op zondag het WK, waardoor het dus niet onder de meerdaagse evenementen valt die sowieso verboden zijn.

Dollevoet is van mening dat het evenement niet achter gesloten deuren plaats kan vinden. "Dat is voor mij geen optie. Of we rijden met publiek of we doen niets. Daar zit niets tussenin." Dollevoet geeft daarbij aan zelf over het besluit te gaan. "Ik beslis en niet Infront", laat hij resoluut optekenen. Naast Infront en de regering heeft Dollevoet ook te maken met de veiligheidsregio's die iets over het evenement te zeggen hebben.

Mocht de wedstrijd in Oss geen doorgang vinden komend weekend, dan zal deze niet meer kunnen worden verplaatst naar een ander moment in het lopende seizoen.