Kalender update MXGP: Maggiora vervangt Rusland, finale in Oman

De promotor van de serie gaf in een eerder stadium al aan dat een race in Rusland niet meer plaats zou vinden, gezien de huidige situatie. Het liet de ruimte wel open voor een nieuwe GP op de kalender, al is deze nu een week later gepland. Zoals vaak het geval is wanneer er een GP wegvalt, wordt het gat opgevuld door een wedstrijd in Italië. Ditmaal is het de beurt aan Maggiora, dat in 2021 ook op de kalender stond. Destijds werd het een modderrace, gewonnen door Jeffrey Herlings, terwijl ook Glenn Coldenhoff het podium haalde.

Het laatste overgebleven plekje op de kalender werd al vanaf de eerste uitgave bezet door een dubieuze TBA-notering, wat zoveel inhoudt als dat er nog invulling aan gegeven diende te worden. De laatste race van het seizoen blijkt in Oman te worden gehouden, een primeur. De extra fly-away op de kalender vindt plaats op 10 september, ruim twee weken voor de Motocross of Nations in Amerika, wat dus ruimte genoeg biedt om de motoren te verplaatsen voor het hoogtepunt van het seizoen. Het is overigens niet de eerste keer dat het oliestaatje op de kalender prijkt, aangezien het al in 2021 de bedoeling was om de openingswedstrijd daar te houden. Corona stak hier echter een stokje voor.

Het ontbreken van een Nederlandse GP op de kalender zal een kleine teleurstelling zijn, al is al geruime tijd duidelijk dat er geen Nederlandse wedstrijd komt. Motorsport.com heeft wel geluiden gehoord dat er nog steeds wordt gewerkt aan een Nederlandse GP voor dit seizoen, maar daarvoor zal er nu eerst dus wel een andere GP af moeten vallen.