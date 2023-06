NASCAR en Hendrick Motorsports, een van de grootste teams van de Amerikaanse raceklasse, sloegen de handen ineen om voor de honderdste jubileum van de 24 uur van Le Mans met een aangepaste NASCAR Cup-auto aan de legendarische langeafstandsrace deel te nemen. De Chevrolet ZL1 Next Gen is iets langer, weegt ruim 200 kilogram minder, heeft meer aerodynamische onderdelen en een grotere brandstoftank dan de auto die in NASCAR zelf rijdt.

Als 'Innovative Car' doet Hendrick Motorsports met NASCAR-legende Jimmie Johnson, F1-wereldkampioen Jenson Button en Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller mee aan de 24 uur van Le Mans. Er werd gevreesd dat deze Chevrolet ZL1 niet competitief zou zijn op Le Mans, maar niets bleek minder waar. In elke sessie was deze bijzondere auto sneller dan het gehele GTE Am-veld. Op de rechte stukken hadden Button, Johnson en Rockenfeller bovendien weinig moeite om de GTE's in te halen. In de kwalificatie kwam het team tot een rondetijd van 3.47.976 ten opzichte van de 3.51.877 van de snelste GTE in dezelfde sessie.

Omdat dit project onder deze unieke klasse valt, deed deze niet mee aan de Hyperpole en zal deze bij de safety cars steeds achteraan het GTE-veld moeten aansluiten. Button was in ieder geval onder de indruk van de snelheid in de NASCAR-bolide. "We hebben veel vooruitgang geboekt en om in de kwalificatie vier seconden sneller te zijn dan alle GTE's... Het is een fenomenale prestatie van het hele team", zegt Button. "Toen we hier kwamen dachten we in de mix te zitten en, zodra de GTE's de amateurs in de auto zetten, we net zo snel - al dan niet sneller - zouden zijn. Maar we hadden niet verwacht om vier seconden sneller te zijn dan de snelste GTE. Alles was perfect, al het huiswerk dat door dit team is gedaan was fenomenaal en ik zou dit team bij de beste teams plaatsen waarmee ik heb gewerkt."

Teamgenoot Rockenfeller geeft aan dat in de simulaties te zien was dat ze snel zouden zijn, maar ook hij liet zich verrassen door de prestatie in de kwalificatie. "Toen we met de Cup-auto begonnen, hadden we het gevoel dat er zoveel potentie was. We pasten wat dingen aan en het werd steeds sneller en sneller in de simulator. Maar je weet nooit [hoe het gaat lopen] totdat je op de echte baan rijdt", legt de Duitser uit. "Iedereen kan zo trots zijn dat we sneller waren dan in de simulator. Tot nu toe hebben we overgepresteerd."

Button tempert wel de verwachtingen voor de race. De Britse F1-kampioen van 2009 hoopt het GTE-veld te verslaan, maar weet dat enkele factoren voor een flinke uitdaging zullen zorgen. "We moeten tijdens de race de remmen vervangen. Dat kost ons vijf minuten, voor de rest is dat één minuut. Dat is dus meer dan een ronde. Het doel is om de GTE's te verslaan. Allereerst natuurlijk om te finishen, en dan om vóór de GT's te finishen. Als we daarin slagen, zou dat een geweldige prestatie zijn." Hoe dan ook zal Button genieten van de 24 uur van Le Mans in de #24 Hendrick Motorsport. "Ik houd van het geluid, de looks en de uitdaging. En dit is een echte uitdaging, om een Cup-auto als basis te nemen en er iets snels van te maken zoals Hendrick Motorsport heeft gedaan. Dat is echt indrukwekkend", besluit de coureur, die eerder dit jaar deelnam aan de NASCAR Cup-race op het Circuit of the Americas.

Jenson Button geniet van de #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1. Photo by: JEP / Motorsport Images