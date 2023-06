Woensdag plaatste Ferrari zich overtuigend voor de Hyperpole door in de kwalificatie de eerste en tweede positie in te nemen. Tijdens de tweede training op woensdagavond moest de Italiaanse fabrikant nog een Porsche voor zich dulden, maar in de derde training heeft het merk geantwoord door opnieuw de eerste twee posities in te nemen. Met nog een kwartier te gaan noteerde Antonio Fuoco een 3.26.579, waarmee hij de Ferrari 499P met startnummer 50 naar de eerste plek loodste. De zusterbolide met startnummer 51 deed vervolgens ook nog een poging om P1 over te nemen, maar Alessandro Pier Guidi strandde op ruim vier tienden van zijn merkgenoot.

Tijdens de drie uur lange derde training in Le Mans werd de eerste positie lange tijd bezet door Toyota. De 3.27.580 van Kamui Kobayashi was lange tijd voldoende om de ranglijst aan te voeren met de #7 Toyota GR010 Hybrid, maar in de laatste fase van de training waren beide Ferrari's toch sneller. Kobayashi's tijd bleek uiteindelijk voldoende voor P3, waarmee de #7 net voor de zusterbolide met startnummer 8 eindigde. Antonio Felix da Costa klokte in de #38 Team Jota Porsche 963 de vijfde tijd, gevolgd door Felipe Nasr in de #75 Porsche van Penske Motorsport. De zusterbolides met startnummers 5 en 6 sloten VT3 af op de achtste en negende positie, achter de #311 Action Express Cadillac. Paul di Resta noteerde in de #93 Peugeot de tiende tijd en drukte daarmee de #3 Cadillac van onder meer Renger van der Zande naar de elfde stek.

In de LMP2-klasse was de snelste tijd uiteindelijk weggelegd voor de #28 Jota. Pietro Fittipaldi klokte aan boord van de Oreca 07 - Gibson 3.34.071 en was daarmee maar liefst 3,1 seconden sneller dan Mathias Beche in de #14 Nielsen Racing-bolide. Fabio Scherer bracht de #34 Inter Europol Competition Oreca naar de derde positie. De beste Nederlander in de LMP2-klasse was Giedo van der Garde, die met de #39 Graff Racing Oreca op de achtste positie eindigde en bovendien derde was bij de LMP2 Pro-Am.

AF Corse Ferrari sloot ook de derde vrije training voor de LMGTE Am's af op de eerste positie. De #54 Ferrari 488 GTE Evo noteerde in handen van Franscesco Castellacci 3.53.681, waarmee de Italiaan anderhalve tiende sneller was dan Ben Barker in de #86 GR Racing Porsche 911. Matteo Cressoni reed in de #60 Iron Lynx Porsche 911 de derde tijd op nog geen twee tienden van Castellacci. De #33 Corvette C8.R van onder meer Nicky Catsburg sloot de derde training af op de achtste positie in de klasse. Net als in eerdere trainingen en de kwalificatie was het gehele GTE Am-veld langzamer dan de aangepaste NASCAR Chevrolet Camaro ZL1 van Jenson Button, Jimmie Johnson en Mike Rockenfeller, die uiteindelijk tot 3.52.752 kwamen.

Na VT3 is het nog niet gedaan met de donderdagse actie op Le Mans. Om 20.00 uur verschijnen de acht snelste teams uit iedere klasse aan de start van de Hyperpole, waarin zij gedurende 30 minuten om pole-position gaan strijden.

Uitslag derde vrije training 24 uur van Le Mans