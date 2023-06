WEC presenteert 2024-kalender: Imola vervangt race in Monza

Het World Endurance Championship (WEC) reist in 2024 namelijk af naar het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Het circuit in de regio Emilia-Romagna vervangt de race in Monza. Tevens keren Austin en Interlagos terug. De race in Monza werd sinds 2021 in juli verreden, maar het WEC wilde dit graag wijzigen om een extra race buiten Europa mogelijk te maken. Voor de coronapandemie stonden er acht wedstrijden op het programma en daar wilde de organisatie graag naar terug. De enige optie voor Monza was april, maar dat was voor die baan vanwege geplande werkzaamheden niet mogelijk.

Dit betekent dat de zes uur durende race 21 april in Imola wordt afgewerkt, tussen Qatar en Spa in, al verschuift de race in België naar het tweede weekend van mei. De baan in Imola is geen onbekende in de langeafstandsracerij. Het circuit was in 2011 gastheer van de Intercontinental Le Mans Cup, de voorloper van het WEC. Tussen 2013 en 2016 stond Imola op de kalender van de European Le Mans Series. In mei van dit jaar stond er ook een ELMS-race gepland, maar die werd afgelast vanwege werkzaamheden in de paddock.

Het Autodromo Jose Carlos Pace in São Paulo keert voor het eerst sinds 2014 weer terug. Dit zou al in het seizoen 2019-2020 gebeuren, maar deze wedstrijd werd op het laatste moment geannuleerd. Interlagos komt in de plaats van het Portugese Portimao en staat gepland voor 14 juli, een maand na de 24 uur van Le Mans. Het Circuit of the Americas in Austin stond in 2020 op de kalender als vervanger van de afgelaste race in Brazilië. Van 2013 tot 2018 racete het WEC daar ook, alvorens de baan werd vervangen door Sebring.

De organisatie van het langeafstandsracen had een vijfjarig contract met IMSA voor de 12 uur van Sebring, dat liep echter af na de 2023-editie. De 6 uur van Austin staat gepland voor 1 september, voor de Aziatische WEC-races in Fuji en Bahrein, die respectievelijk half september en begin november worden verreden. Om de onafhankelijkheid van Qatar te vieren zijn de 6 uren vervangen door 1812 kilometer. Mocht deze afstand na tien uur nog niet bereikt zijn, dan wordt de race afgevlagd. De enige test wordt een week voor de race in Losail ook in Qatar afgewerkt.

"De evolutie van de FIA WEC-kalender in de afgelopen seizoenen bewijst dat 's werelds beste enduranceserie in een stijgende lijn zit", aldus WEC-president Richard Mille. "Het schema voor 2024 biedt een geweldige mix van gevestigde circuits en nieuwe locaties."

WEC-kalender 2024

Datum Locatie Evenement 24 en 25 februari Losail, Qatar Test 2 maart Losail, Qatar 1812 km van Qatar 21 april Imola, Italië 6 uur van Imola 11 mei Spa-Francorchamps, België 6 uur van Spa 15 en 16 mei Le Mans, Frankrijk 24 uur van Le Mans 14 juli Interlagos, Brazilië 6 uur van Interlagos 1 september Austin, Verenigde Staten 6 uur van Austin 15 september Fuji, Japan 6 uur van Fuji 2 november Sakhir, Bahrein 8 uur van Bahrein