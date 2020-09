24 uur van Le Mans: Toyota in controle, mooie duels in andere klassen

Op de late zaterdagavond werd de #8 Toyota getroffen door technische problemen, maar de wagen met onder andere Sebastien Buemi achter het stuur kwam gedurende de nacht terug. Ook de andere Toyota bleef namelijk niet helemaal foutloos. De #7 TS050 – Hybrid kwam gedurende de nacht binnen voor een turbowissel. Daarmee verloor de topfavoriet voor de 24 uur van Le Mans maar liefst een half uur. De wagen keerde met een achterstand van zes ronden terug op de baan. De #8 kwam daardoor weer aan de leiding en heeft momenteel na achttien uur een voorsprong van drie ronden op de #1 Rebellion. De #3 Rebellion ligt daar nog een ronde achter op de derde plaats. De #7 Toyota is inmiddels weer onderweg, maar heeft ten opzichte van de zusterwagen nog altijd een achterstand van zes ronden.

In de LMP2-klasse gaat United Autosports na achttien uur aan de leiding. De #22 van Paul di Resta ligt aan kop voor de eerste van de #38 Jota Sport Oreca en de #26 G-Drive. Racing Team Nederland is ondanks de vroege problemen nog altijd onderweg en ligt momenteel op de twintigste plaats algemeen en zestiende in de LMP2-klasse. Ook de tweede United Autosports-wagen, met onder andere Job van Uitert, kreeg te maken met tegenslag. De #32 viel tijdens de nacht terug door technische problemen. Renger van der Zande ligt met zijn DragonSpeed-teamgenoten op de dertiende plaats in de LMP2-klasse.

In GTE Pro heeft Aston Martin de touwtjes in handen, maar is AF Corse nog altijd niet verslagen. De #97 Aston van Alex Lynn gaat aan de leiding voor de #51 Ferrari met James Calado achter het stuur. Het verschil ligt ongeveer rond de halve minuut. In GTE Am heeft TF Sport de leidende positie voor Dempsey Proton Racing. Larry ten Voorde bezet met zijn teamgenoten van de #56 Team Project 1 de vierde plaats. Landgenoot Jeroen Bleekemolen rijdt in de achterhoede.