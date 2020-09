Hartley mist fans op Le Mans: “Overwinning voelt anders”

Voor Hartley is het zijn tweede overwinning op Le Mans, aangezien hij in 2017 met Porsche ook al eens won. Maar minder opgetogen is de Nieuw-Zeelander absoluut niet. “Het is gaaf. Ik ben trots op mijn teamgenoten en de hele groep om ons heen", aldus Hartley. "Het was een grote stap om in dit programma te komen en Fernando (Alonso, red.) te vervangen. Kazuki en Sebastien stonden aan mijn zijde en hielpen me snel te worden in deze gecompliceerde en snelle machine. Op een paar kleine problemen na, was het gewoon een perfecte race. De geweldige groep engineers hielpen ons met de remproblemen en alles ging weer goed.”

Ook Sebastien Buemi is erg blij met het resultaat. “Deze race liet opnieuw zien dat het geluk snel kan veranderen op Le Mans. In het begin leken we alles tegen te hebben. De slow zone, een lekke band en remproblemen. Toen opeens ging het fantastisch en leidden we met vijf rondes voor. Opnieuw, je weet nooit hoe het zit voordat de race afgelopen is,” vertelt de Zwitser, die dus ook winnaar is van de laatste Le Mans met hybride LMP1-bolides.

Net als vele coureurs, heeft Brendon Hartley de toeschouwers wel behoorlijk gemist. “Het is allemaal nog niet helemaal ingedaald. De emotie is ook niet helemaal hetzelfde zonder fans, ik zou liegen als ik dat niet zeg. Mijn boodschap voor hen is dat we ze missen, dat ze een groot onderdeel van dit evenement zijn en dat we hopen om ze volgend jaar weer te zien.”