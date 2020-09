24 uur van Le Mans: Race na 6 uur onderbroken door Safety Car

Na iets minder dan zes uur wedstrijd verloor Alexander West de controle over zijn GTE Am #52 AF Corse Ferrari en ging hij de muur in bij Porsche Curves. Dat incident veroorzaakte een safety car-periode van een halfuur, die het veld achter drie verschillende safety cars-treinen verzamelden, waardoor verschillende duels werden opgebroken.

De eerste safety car bracht de twee leidende Toyota's weer broederlijk samen. Kazuki Nakajima nam de herstart in de #7 Toyota TS050 met negen tellen voorsprong op Jose Maria Lopez in de #8. De Rebellions volgden al op een ronde.

In LMP2 kregen de drie eerste wagens een voorsprong van anderhalve minuut cadeau op de rest: de #37 Jackie Chan DC Racing van Gabriel Aubry, die hij deelt met Ho-Pin Tung, de #26 G-Drive van Jean-Eric Vergne en de #32 United Autosports van Alex Brundle, en ook Job van Uitert. Omdat de #32 net voor de herstart een pitstop moest maken verloor de auto van Van Uitert wel een minuut op de twee leiders. De rest van de topwagens volgt al op twee minuten en meer.

De twee Aston Martins en de twee Ferrari's waren aan het knokken voor de leiding in GTE Pro, maar door de verschillende safety car-treinen verloor de #95 Aston meer dan anderhalve minuut op het leidende trio van James Calado (#51 Ferrari), Davide Rigon (#71 Ferrari) en de #97 Alex Lynn.

In GTE Am ging de #98 Aston van Paul Dalla Lana aan de leiding bij de herstart, voor de #75 AF Corse Ferrari van Andrea Piccini en de #90 TF Sport van Salih Yoluc. Piccini pakte de leiding echter snel over.