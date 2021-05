Dixon domineert in Texas, ongelukkige race voor VeeKay

Regen zorgde ervoor dat de training moest worden uitgesteld en dat de kwalificatie helemaal niet verreden kon worden. De grid werd daarom bepaald op basis van de tussenstand in het kampioenschap, waardoor Alex Palou vanaf de eerste plek mocht vertrekken, voor Will Power, Scott Dixon, Colton Herta, Simon Pagenaud en Jack Harvey. VeeKay begon vanaf de zevende positie aan de race. Bij de start slaagde Palou erin om een gaatje te slaan, terwijl Dixon de tweede positie overnam van Power.

Daarna had de zesvoudig IndyCar-kampioen, die nog altijd voor Chip Ganassi Racing rijdt, twee ronden nodig om teamgenoot Palou terug te verwijzen naar de tweede plaats. Omdat rijders probeerden de race met slechts drie stops uit te rijden, draaide het al vroeg in de race om banden sparen. De eerste ronde stops werd door Graham Rahal op gang gebracht in ronde 50, waarna in ronde 56 de eerste neutralisatie een feit werd. Josef Newgarden tikte Sebastien Bourdais aan bij het uitkomen van bocht 2, waardoor de Foyt-coureur hard in de muur eindigde. Uiteindelijk hield de Fransman geen fysieke schade over aan de crash.

Sterke opmars McLaughlin

De coureurs die nog niet waren gestopt, profiteerden van de neutralisatie en konden een gratis pitstop maken. De grote verliezer hierdoor was Power, die van de derde terugviel tot de twaalfde stek. Na de herstart namen Dixon en Palou weer afstand, ditmaal van Herta op de derde plek. Debutant McLaughlin was intussen bezig met een sterke opmars, die hem vanaf P15 in de top-zeven bracht. Na de tweede ronde pitstops, die tussen ronde 110 en 130 werden afgewerkt, werd dat zelfs de derde plek voor de Penske-coureur, achter Dixon en nieuwe tweede man Felix Rosenqvist. Laatstgenoemde kwam in ronde 150 eindelijk binnen een halve seconde van de leider, maar tegelijkertijd moest hij in de verdediging ten opzichte van McLaughlin.

De tweede neutralisatie van de race werd in ronde 158 veroorzaakt door James Hinchcliffe. Voor het gros van de rijders bood dat de kans om hun laatste pitstop van de dag te maken. Rosenqvist werd hierbij de grote verliezer, hij viel net als Power eerder overkwam terug naar de twaalfde plaats door een slechte stop. Dat bracht twee Nieuw-Zeelanders aan de leiding van de race, met Dixon voor McLaughlin. Daarachter volgden O’Ward en Palou, met Herta op P5. Na de herstart in ronde 174 liep Dixon vooraan weg bij de concurrentie, maar hij zou later nog wel in de verdediging moeten ten opzichte van zijn landgenoot op de tweede plek. Herta maakte dat vanaf de zijlijn mee, nadat zijn rechter achterrem in ronde 191 in brand vloog en hij als uitvaller genoteerd kon worden.

Vooraan hield Dixon stand om zijn 51ste overwinning in de IndyCar te boeken. Daarmee staat hij er nu eentje achter Mario Andretti op de tweede plek aller tijden. Hij is bovendien de nieuwe leider in de titelstrijd. McLaughlin eindigde zijn eerste ovalrace knap als tweede, terwijl O’Ward op anderhalve seconde derde werd. Palou zorgde ervoor dat er twee Ganassi’s in de top-vier eindigden, gevolgd door de opstomende Graham Rahal en Newgarden. Jack Harvey legde beslag op de zevende plek, voor Alexander Rossi, Takuma Sato en Simon Pagenaud op P10.

Kapotte wishbone cover speelt VeeKay parten

Rinus VeeKay eindigde op Barber en in St. Petersburg nog in de top-tien, maar de coureur van Ed Carpenter Racing kon geen mooi vervolg geven aan die sterke reeks. “De zogenaamde wishbone cover van mijn auto ging kapot, waardoor mijn auto op het rechte stuk aanvoelde als een parachute”, verklaarde de Nederlander na afloop van de race op Twitter. Het probleem zorgde er, samen met ongelukkige pitstops, voor dat VeeKay gedurende de race langzaam terugviel. Uiteindelijk zat er niet meer in dan de twintigste plaats.

Zondag krijgt VeeKay een kans op revanche. Om 23.00 uur gaat de tweede ontmoeting op Texas Motor Speedway van start.

Uitslag IndyCar Texas - Genesys 300