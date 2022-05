Indy 500: Sato topt opnieuw, sterke no-tow runs van Van Kalmthout

Takuma Sato noteerde op de eerste dag van de voorbereiding op de legendarische Indy 500 al de snelste tijd, waarna dag 2 volledig in het water viel. Op de derde trainingsdag zette de Japanner zijn Dale Coyne Racing-Honda wederom bovenaan de tabellen. Hij klokte een ronde van 39,5572 seconden, ofwel een gemiddelde van 227,519 mijl per uur. Zijn teamgenoot, rookie David Malukas, toonde de potentie van de wagen door de derde tijd te noteren. Het duo werd gesplitst door de ervaren Scott Dixon. JR Hildebrand en de indrukwekkende Jimmie Johnson completeerden de top vijf.

Na afloop ging het vooral over het flink aantal schrikmomenten van Romain Grosjean. De Andretti Autosport-coureur kwam een aantal keer net buiten de ideale lijn terecht en scheurde rakelings langs de onverbiddelijke muur. Keer op keer kwam hij er zonder schade vanaf. Grosjean eindigde de dag als 23e.

Net als op de eerste dag was Rinus van Kalmthout hoog in de lijst te vinden met de ‘no-tow’ topsnelheden. De ECR-coureur moest enkel Indy 500 2018-winnaar Will Power voor zich dulden. Teambaas Ed Carpenter sloot aan op de derde stek in deze ranking, hun teamgenoot Conor Daly werd achtste. Dat lijkt veelbelovend voor de kwalificatie.

Uitslag training 3 Indy 500 2022:

P Coureur Tijd Ronden Snelheid Motor Team 1 Takuma Sato 39.5572 117 227.519 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 2 Scott Dixon 39.5891 116 227.335 Honda Chip Ganassi Racing 3 David Malukas 39.6705 126 226.869 Honda Dale Coyne Racing with HMD 4 JR Hildebrand 39.6745 107 226.846 Chevy AJ Foyt Enterprises 5 Jimmie Johnson 39.7510 153 226.409 Honda Chip Ganassi Racing 6 Pato O'Ward 39.8146 98 226.048 Chevy Arrow McLaren SP 7 Marcus Ericsson 39.8342 128 225.937 Honda Chip Ganassi Racing 8 Felix Rosenqvist 39.8604 102 225.788 Chevy Arrow McLaren SP 9 Simon Pagenaud 39.8926 104 225.606 Honda Meyer Shank Racing 10 Ed Carpenter 39.9125 78 225.493 Chevy Ed Carpenter Racing 11 Dalton Kellett 39.9189 137 225.457 Chevy AJ Foyt Enterprises 12 Rinus VeeKay 39.9542 92 225.258 Chevy Ed Carpenter Racing 13 Christian Lundgaard 39.9559 93 225.248 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 14 Jack Harvey 39.9863 87 225.077 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 15 Marco Andretti 40.0061 92 224.966 Honda Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb 16 Colton Herta 40.0128 128 224.928 Honda Andretti Autosport 17 Scott McLaughlin 40.0396 51 224.777 Chevy Team Penske 18 Conor Daly 40.0400 84 224.775 Chevy Ed Carpenter Racing 19 Kyle Kirkwood 40.0428 102 224.760 Chevy AJ Foyt Enterprises 20 Alex Palou 40.0810 122 224.545 Honda Chip Ganassi Racing 21 Will Power 40.1204 52 224.325 Chevy Team Penske 22 Helio Castroneves 40.1250 94 224.299 Honda Meyer Shank Racing 23 Romain Grosjean 40.1352 117 224.242 Honda Andretti Autosport 24 Callum Ilott 40.1742 72 224.024 Chevy Juncos Hollinger Racing 25 Juan Pablo Montoya 40.1754 67 224.018 Chevy Arrow McLaren SP 26 Santino Ferrucci 40.1932 57 223.918 Chevy Dreyer & Reinbold 27 Graham Rahal 40.2140 75 223.803 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 28 Alexander Rossi 40.2403 50 223.656 Honda Andretti Autosport 29 Tony Kanaan 40.2503 105 223.601 Honda Chip Ganassi Racing 30 Sage Karam 40.2584 31 223.556 Chevy Dreyer & Reinbold 31 Josef Newgarden 40.2754 57 223.461 Chevy Team Penske 32 Devlin DeFrancesco 40.3239 110 223.193 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 33 Stefan Wilson 40.5254 110 222.083 Chevy DragonSpeed/Cusick Motorsports