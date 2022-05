Indy 500: Sato topt weer, Kanaan beste in kwalificatiesim

Na ook al de snelste te zijn geweest op de eerste en derde trainingsdag voor de Indy 500 (op dag 2 kon vanwege slecht weer niet worden gereden) topte Takuma Sato de tijdenlijst op vrijdag op de Indianapolis Motor Speedway met een tijd van 38,661. Dat komt neer op een gemiddelde snelheid van 232,789 mijl per uur (374,638 kilometer per uur).

Sato, Indy 500-winnaar in 2017 en 2020, bleef nummer twee Alexander Rossi met een verschil van 0,151 seconde voor. Patricio O'Ward completeerde de top-drie, op 0,165 seconde van Sato. Marcus Ericsson werd vierde, voor Scott Dixon, Felix Rosenqvist, David Malukas en Tony Kanaan.

Kanaan was de snelste in de kwalificatiesimulaties over vier ronden. Daarin kwam de Indy 500-winnaar van 2013 tot een gemiddelde snelheid van 230,517 mijl per uur (231,392, 230,419, 230,668 en 229,589). Kanaan noteerde zijn tijd tegen het einde van de training, toen de wind afnam en de baantemperatuur omlaag ging. Malukas was knap tweede over vier ronden, met een gemiddelde van 230,286 mijl per uur. Sato begon sterk aan zijn kwalificatiesimulatie, maar kreeg gaandeweg het gevoel dat er te veel downforce van zijn auto was gehaald en nam daardoor gas terug in bocht 3 van ronde 3. Het gemiddelde van de Japanner was uiteindelijk goed voor P5, ook nog achter Sage Karam en O’Ward.

De vrijdag voor de kwalificatie voor de Indy 500 staat bekend als Fast Friday, omdat dan de motoren worden opgevoerd tot 1,5-bar. Dat is 0,2-bar meer dan tijdens de race, wat de coureurs ongeveer tachtig pk extra vermogen geeft. Ook wordt er met zo min mogelijk downforce gereden, zodat de rijders zich optimaal kunnen voorbereiden op de kwalificatie van zaterdag.

Van Kalmthout

Rinus van Kalmthout was twintigste over één ronde met een tijd van 39,192. Daarmee was de Nederlander ruim een halve seconde langzamer dan Sato. Van Kalmthout komt zaterdag al als tweede de baan op in de kwalificatie, zo heeft de loting uitgewezen. Deze kwalificatie begint om 17.00 uur Nederlandse tijd, één uur eerder dan oorspronkelijk was gepland. Dit vanwege het verwachte slechte weer. Tijdens de vrijdagtraining waaide het al hard, met windstoten van meer dan zestig kilometer per uur.

Indy 500, uitslag vierde trainingsdag: