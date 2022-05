Geen actie op tweede trainingsdag voor Indy 500

Van Kalmthout in achterhoede op Indianapolis: “Devlin klapte er bovenop”

Rinus van Kalmthout heeft in de Grand Prix van Indianapolis geen potten kunnen breken. Op het circuit waar de Nederlander in 2021 zijn eerste zege in de IndyCar Series behaalde, moest hij ditmaal in een knotsgekke regenrace na een vroege aanrijding genoegen nemen met een plek in de achterhoede.