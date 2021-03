Carlin maakt IndyCar-programma van Chilton bekend

Chilton begint aan zijn zesde seizoen in het Amerikaanse kampioenschap. Het wordt zijn vierde bij Carlin, nadat hij de eerste twee seizoenen van zijn IndyCar-loopbaan in dienst van Chip Ganassi reed. In 2019 slaagde hij er niet in zich te plaatsen voor de Indy 500 waarna hij de rest van de races op ovals liet schieten. Met uitzondering van de Indy 500 wil Chilton niet meer op ovals racen. Dat heeft alles te maken met de korte voorbereiding op de ovalraces, alleen het kroonjuweel wordt volgens Chilton ‘op de juiste manier’ aangepakt met meerdere trainingsdagen.

Chilton houdt dit programma ook aan voor komend seizoen. Dat komt neer op 13 races op reguliere omlopen en stratencircuits. Ook zal hij de Indy 500 weer gaan betwisten. “Het is fijn om terug te zijn bij Carlin”, zei Chilton. “Ik zeg het elk jaar, maar ik heb weer veel geleerd. Het was een grote uitdaging, groter nog dan ons eerste jaar. Dat komt omdat we met een auto in actie kwamen. Ook de manier van werken in de nieuwe wereld, met weinig testen en logistieke uitdagingen was een flinke opgave. We hebben geweldig werk gedaan en we hebben een goed ontwikkelingsprogramma uitgevoerd tijdens de winter. Ik heb er vertrouwen in dat we de auto verbeterd hebben.”

Carlin heeft momenteel nog niet bevestigd wie de #59 tijdens de double-header op Texas en de race op Gateway gaat besturen. Het team zou Conor Daly graag behouden voor de ovals. Hij reed in zijn eerste negen ovalraces voor het team maar liefst vijf top-tien klasseringen bijeen. Ook scoorde hij op Iowa pole-position. In 2020 staat Daly voor dertien races en de Indy 500 onder contract bij Ed Carpenter Racing, maar hij is wel beschikbaar voor de drie ovalraces.