St. Petersburg laat 20.000 fans per dag toe bij IndyCar-evenement

St. Petersburg is de traditionele openingsrace van het IndyCar-seizoen en stond gepland voor maart, maar de race werd dit jaar een maand opgeschoven vanwege het coronavirus. Daardoor is de race niet langer de openingsrace, die eer gaat nu naar Barber Motorsports Park. Een gunstig bijgevolg van de verplaatsing is echter dat er publiek welkom is bij het evenement, dat tussen 23 en 25 april wordt georganiseerd. Het stadsbestuur van St. Petersburg stemde donderdag unaniem in met het voorstel om per dag 20.000 toeschouwers toe te laten bij het evenement. Wel dienen zij zich wel te houden aan specifieke gezondheids- en veiligheidsprotocollen rond het coronavirus.

“Dit is een belangrijk evenement voor onze lokale economie en wederom zal de Sunshine City hierdoor op het wereldtoneel te zien zijn”, zei Rick Kriseman, de burgemeester van St. Petersburg. “Ik vertrouw erop dat de opgestelde protocollen gaan zorgen voor een veilig en plezierig raceweekend in onze stad.” De kaartverkoop voor het raceweekend in St. Petersburg gaat op maandag 15 maart van start voor de fans die afgelopen oktober al aanwezig waren bij de vorige editie van de race. De algemene kaartverkoop opent op 18 maart, waarbij het aantal tribuneplekken beperkt is om te kunnen voldoen aan regels omtrent social distancing.

Ook in andere takken van de autosport wordt inmiddels gesproken over het toelaten van publiek. Zo kondigde het Bahrain International Circuit donderdag aan dat fans welkom zijn bij de openingsrace van het Formule 1-seizoen. Wel moeten geïnteresseerden twee vaccinaties tegen het coronavirus hebben gehad, of meer dan twee weken voor de race hersteld zijn van een COVID-19-besmetting. Aan de andere kant maakte de GP van Azerbeidzjan vrijdag bekend dat er dit jaar geen publiek welkom is bij de F1-race op het Baku City Circuit.