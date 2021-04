Stock Car Pro Series wereldwijd live te zien op Motorsport.tv

Miami - 23 april 2021 - Motorsport.tv, het OTT-platform van Motorsport Network, zal de razend populaire Stock Car Pro Series, waarin verschillende oud-Formule 1-coureurs actief zijn, dit jaar wereldwijd, en in veel gebieden exclusief, gaan livestreamen,

Te beginnen met aankomend weekend zijn alle 12 ronden van het kampioenschap live te zien op Motorsport.tv, dat de exclusieve wereldwijde rechten en non-exclusieve rechten voor Brazilië en Argentinië in handen heeft gekregen. De Stockcar Pro Series zal ook worden toegevoegd aan het snelgroeiende aantal partnerkanalen, zodat de fans ook behind-the-scenes content kunnen bekijken van de serie en haar stercoureurs.

De Braziliaanse raceklasse geldt als een van de meest belangrijke in Zuid-Amerika en heeft een lange traditie als het gaat om deelname van voormalig Formule 1-coureurs. Opgericht in 1979 is het kampioenschap al 40 jaar lang goed voor non-stop raceactie.

Hoewel groot in Zuid-Amerika kan de klasse rekenen op een wereldwijde fanschare, doordat namen uit onder andere de Formule 1, IndyCar, FIA World Endurance Championship en 24 uur van Le Mans in dit kampioenschap tegen elkaar racen. Bekende Braziliaanse coureurs die dit seizoen aan de start staan, zijn onder andere Formule 1 Grand Prix-winnaars Felipe Massa en Rubens Barrichello, ex-F1-coureurs Nelson Piquet Jr. en Riccardo Zonta, en tweevoudig 24 uur van Le Mans-klassewinnaar Daniel Serra.

Het is voor het eerst dat Motorsport.tv de Stock Car Pro Series zal streamen, waarmee nog eens wordt onderstreept dat het OTT-platform zich steeds meer op live content aan het richten is. Het platform biedt nu meer dan 1.000 livestreams per jaar aan van meer dan 125 verschillende raceklassen. Daarnaast beschikt het ook over een uitgebreide collectie on demand-content.

Het platform kondigde onlangs ook de komst aan van Motorsport.tv Live, het eerste nieuwskanaal ter wereld dat volledig gewijd is aan motor- en autosport. Er zal worden uitgezonden vanuit studio’s in Londen en Miami.

Dankzij de extra exposure die de Stock Car Pro Series zal krijgen via Motorsport Network, met dank aan de 56 miljoen maandelijkse gebruikers van internationale platforms als Motorsport.com en Motor1.com, zal de raceklasse een heel nieuw publiek bereiken. Het kampioenschap zal niet alleen beter worden bekeken, het wordt ook commercieel interessanter. Meer grote merken en fabrikanten zullen belangstelling krijgen voor deze competitie.

Eric Gilbert, president OTT bij Motorsport.tv, zegt: “Motorsport.tv is enorm opgetogen over de samenwerking met de befaamde Stock Car Pro Series. Dit is een samenwerking op meerdere niveau’s. Het omvat een officieel kanaal op Motorsport.tv, wereldwijde livestream rechten voor alle races, short form content en ook redactionele ondersteuning vanuit onze zusteronderneming Motorsport.com. De Stock Car Pro Series is een vooraanstaand nationaal racekampioenschap in Brazilië en is internationaal erg bekend dankzij de vele voormalig Formule 1- en IndyCar-coureurs die eraan meedoen. In 2021 zal de klasse sterker dan ooit zijn en goed gepositioneerd om een wereldwijd publiek te bereiken. We gaan absoluut een bijdrage leveren aan het internationale bereik met onze eigen productie en commentaar, en redactionele coverage.”

Felipe Massa, coureur, zegt: “Het doet me enorm veel plezier dat ik in de Stock Car Pro Series kan gaan racen. Ik ben enorm gemotiveerd en blij dat ik aan deze serie kan deelnemen. Het is een kampioenschap waar ik altijd al aan mee wilde doen, maar helemaal nu Motorsport.tv, dat deel uitmaakt van Motorsport.com, het gaat uitzenden. Het is geweldig om in een Braziliaans kampioenschap te kunnen rijden dat wereldwijd wordt uitgezonden. Mijn gepassioneerde fans zullen me dit jaar kunnen volgen, net als alle andere coureurs op de grid. Ik wil Motorsport.tv en de Stockcar Pro Series feliciteren met deze belangrijke ontwikkeling, waar coureurs en fans van gaan profiteren.

Voor meer informatie:

Ravi Panhania, Motorsport Network

Ravi.Panhania@motorsport.com